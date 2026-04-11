CANLI YAYIN
Geri

Reyting rekortmeni A.B.İ.’de sırlar ortaya saçıldı: Tahir Bey'e kimin saldırdığı ortaya çıktı

ATV'nin bu sezona damga vuran A.B.İ. dizisi, 13. bölümde Melek’in sırrının ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide gerilim giderek artıyor. Yıllardır baskı altında yaşayan Melek, yaptığı hamleyle geri dönüşü zor bir sürecin kapısını araladı. Vicdanıyla yüzleşen genç kadının gerçeği açıklayıp açıklamayacağı merak konusu oldu. Melek gerçeği açıklayacak mı? Doğan ayakta kalabilecek mi? Salı gecesi tüm soruların cevabı açığa çıkacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni A.B.İ. dizisinde salı akşamı saat 20:00'de yayınlanacak 13. bölümde büyük bir sır açığa çıktı.

AİLE İÇİNDEKİ BÜYÜK KIRILMA

Tahir Bey'e yapılan saldırının arkasındaki ismin Melek olduğunun anlaşılması, aile içinde büyük bir kırılmaya neden oldu. Yıllardır baskı altında yaşayan Melek'in bu hamlesi, sadece bir yüzleşme değil, aynı zamanda geri dönüşü zor bir sürecin de başlangıcı oldu.

ÇATIŞMA BÜYÜYOR

Tahir Bey ise otoritesini yeniden sağlamak için harekete geçti. Melek'i Yılmaz ile evlendirmek isteyen Tahir Bey, aile üzerindeki kontrolünü artırmayı hedefliyor. Ancak bu karar, aile içindeki gerilimi daha da tırmandıracak gibi görünüyor. Diğer yanda Doğan, kardeşini korumak için mücadele etmeye devam ediyor. Sertleşen bu mücadelede Doğan'ın "Kardeşimi neyle tehdit ediyorsun?" sözleri dikkat çekerken, yaşadığı ani çöküş olayların daha da büyüyeceğinin sinyalini verdi.

VİCDAN SAVAŞI

Melek cephesinde ise vicdan muhasebesi ön planda. Gerçekleri abisinden saklamanın yüküyle yüzleşen Melek, artık sessiz kalmamaya hazırlanıyor. Çağla'nın etkisiyle daha da sarsılan genç kadının, abisini kurtarmak için radikal bir karar alabileceği konuşuluyor. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Melek gerçeği açıklayacak mı, Doğan bu mücadelenin içinde ayakta kalabilecek mi, Tahir Bey'in kurduğu düzen sarsılacak mı?

Tüm soruların yanıtı, OGM Pictures imzalı ve Cem Karcı yönetmenliğindeki dizinin yeni bölümünde belli olacak.

Çakallarla Dans filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans nerede çekildi?
SONRAKİ HABER

Çakallarla Dans filmi atv'de!

 "Takipçim kadar çöp topluyorum" diyerek yola çıktı: 1 milyon çöp topladı | TBMM komitesine girdi!
ÖNCEKİ HABER

"Takipçim kadar çöp topluyorum" dedi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler