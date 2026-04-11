Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni A.B.İ. dizisinde salı akşamı saat 20:00'de yayınlanacak 13. bölümde büyük bir sır açığa çıktı.
AİLE İÇİNDEKİ BÜYÜK KIRILMA
Tahir Bey'e yapılan saldırının arkasındaki ismin Melek olduğunun anlaşılması, aile içinde büyük bir kırılmaya neden oldu. Yıllardır baskı altında yaşayan Melek'in bu hamlesi, sadece bir yüzleşme değil, aynı zamanda geri dönüşü zor bir sürecin de başlangıcı oldu.
ÇATIŞMA BÜYÜYOR
Tahir Bey ise otoritesini yeniden sağlamak için harekete geçti. Melek'i Yılmaz ile evlendirmek isteyen Tahir Bey, aile üzerindeki kontrolünü artırmayı hedefliyor. Ancak bu karar, aile içindeki gerilimi daha da tırmandıracak gibi görünüyor. Diğer yanda Doğan, kardeşini korumak için mücadele etmeye devam ediyor. Sertleşen bu mücadelede Doğan'ın "Kardeşimi neyle tehdit ediyorsun?" sözleri dikkat çekerken, yaşadığı ani çöküş olayların daha da büyüyeceğinin sinyalini verdi.
VİCDAN SAVAŞI
Melek cephesinde ise vicdan muhasebesi ön planda. Gerçekleri abisinden saklamanın yüküyle yüzleşen Melek, artık sessiz kalmamaya hazırlanıyor. Çağla'nın etkisiyle daha da sarsılan genç kadının, abisini kurtarmak için radikal bir karar alabileceği konuşuluyor. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Melek gerçeği açıklayacak mı, Doğan bu mücadelenin içinde ayakta kalabilecek mi, Tahir Bey'in kurduğu düzen sarsılacak mı?
Tüm soruların yanıtı, OGM Pictures imzalı ve Cem Karcı yönetmenliğindeki dizinin yeni bölümünde belli olacak.