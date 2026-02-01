CANLI YAYIN
Geri

Bebek Otel'in kara kutusu patladı! Muzaffer Yıldırım'ın şantaj arşivinden Barış Arduç çıktı | Erden Timur'a "yerden" lakabı takmışlar

Uyuşturucu ve fuhuşun merkez üssü Bebek Otel’de Muzaffer Yıldırım’ın 'kara kutusu' açıldı. Yıldırım’ın telefonundan ve rezidansındaki gizli depodan dev bir şantaj arşivi çıktı. Aralarında Barış Arduç’un da bulunduğu ünlü isimlerin kumar masasındaki gizli görüntüleri, uyuşturucu partileri ve Menderes Utku ile yapılan fuhuş pazarlıkları içeren WhatsApp yazışmaları tek tek deşifre edildi. Menderes Utku ile Muzaffer Yıldırım arasında geçen konuşmalarda, "Yerden" lakabını taktıkları Erden Timur'un Club House'a gelip proje pazarlamaya çalıştığı ifade ediliyor. 2017’den beri tutulan 30’dan fazla flaş disk ve yüzlerce CD’nin, ünlüleri baskı altında tutmak için kullanıldığı öne sülüyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın telefonunun incelemesi tamamlandı.
  • Telefonda ünlü oyuncu Barış Arduç'un kumar masasında önündeki pullarla poz verdiği fotoğraflar bulundu.
  • Yıldırım'ın telefonunda kumar oynayan iş insanları ve ünlülere ait 2017 tarihinden itibaren çekilmiş fotoğraflar ile uyuşturucu madde içerikli görseller tespit edildi.
  • Muzaffer Yıldırım ile Clubhouse Bebek sahibi oyuncu Menderes Utku arasındaki WhatsApp yazışmalarında kadın ayarlama içerikli mesajlar ortaya çıktı.
  • Yıldırım'ın rezidans deposunda daha önce 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera kayıt cihazları bulunmuştu.
Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmalarda Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkez üssü olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturmada tutuklanan otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulunmuştu.

Yıldırım'ın telefonun incelemesi tamamlandı.

Telefonda ünlü oyuncu Barış Arduç'un kumar masasında önündeki pullarla poz verdiği fotoğraflar bulundu. (Haberin fotoğrafları Sabah ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

BARIŞ ARDUÇ KUMAR MASASINDA

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; telefondan, kumar oynayan iş insanları, oyuncular, ünlü simaların arşivi ve birçok yazışmalar ortaya çıktı.

Bebek Otel'in sahibi olmakla kalmayıp aynı zamanda yapımcı olan Yıldırım'ın üstlendiği filmlerden biri de Gupse Özay'ın 'Gupi' isimli animasyon filmiydi.

Telefonda çıkan en dikkat çekici fotoğraf ise Özay'ın eşi ünlü oyuncu Barış Arduç'un kumar oynadığına dair anlar oldu. Önündeki pullarla poz veren Arduç'un o fotoğrafı Yıldırım'ın şantaj arşivinin arasındaki yerini aldı.

ERDEN TİMUR'A LAKAP TAKTILAR: YERDEN TİMUR

Menderes Utku ile Muzaffer Yıldırım arasında geçen konuşmalarda, "Yerden" lakabını taktıkları Erden Timur'un kendilerine cevap vermediği ama Club House'a gelerek proje pazarlamaya çalıştığı ifade ediliyor.

KUMAR MASASINDA ÜNLÜLER

Fotoğraflarda Muzaffer Yıldırım'ın özellikle kumar oynarken, kimisinin habersiz çekim olduğu kimisinin ise öz çekim yaparak arşive attığı görüldü. Kumar masalarında iş insanları ve ünlü isimlerin olması dikkat çekti. Bazı fotoğrafların 2017 tarihli olması Yıldırım'ın oteline gelen, kumar oynayan herkesin kayıt altına aldığı iddialarını destekledi.
Oynanan kumarlara ilişkin not kağıtlarının da bulunduğu telefonda uyuşturucu madde içerikli fotoğraflarda yer aldı. Bir diğer dikkat çeken detay ise Muzaffer Yıldırım ve Clubhouse Bebek'in sahibi oyuncu ve iş insanı Menderes Utku arasında geçen WhatsApp yazışmaları oldu. Burada Yıldırım'ın açık açık kadın ayarladığı, otellere ve mekanlara gönderdiği tespit edildi. Konuşma içeriklerinde Yıldırım'ın ünlü bir oyuncunun mail adresini, telefon numarasını ve kız arkadaşının bilgilerini atarak, "E.G. İstanbul'un en cool kızı bence" dediği, Utku'nun cevap olarak ise "Hadi yarın gezdireyim. Telefonu var mı?" dediği ve Yıldırım'ın da "Göndereceğim, çocukta öyle bizle basket oynadı" dediği görüldü.



İşte Bebek Otelde kumar görüntüleri! Ünlüleri kayda alan Muzaffer Yıldırımın defterinden hangi isimler çıktı? Fuhuş ve uyuşturucu itirafı

İsrail destekçisi hesaptan Başkan Erdoğan'a yönelik provokatif paylaşım: DMM o iddayı yalanladı
SONRAKİ HABER

İsrail destekçisi hesaptan provokatif paylaşım

 Şantaj arşivi patladı! "Memocan" Mehmet Güçlü'den iş adamlarına bal tuzağı: Önce kadın gönderip sonra kayda aldı
ÖNCEKİ HABER

Fuhuş soruşturmasında şantaj çarkı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler