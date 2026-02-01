BARIŞ ARDUÇ KUMAR MASASINDA
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; telefondan, kumar oynayan iş insanları, oyuncular, ünlü simaların arşivi ve birçok yazışmalar ortaya çıktı.
Bebek Otel'in sahibi olmakla kalmayıp aynı zamanda yapımcı olan Yıldırım'ın üstlendiği filmlerden biri de Gupse Özay'ın 'Gupi' isimli animasyon filmiydi.
Telefonda çıkan en dikkat çekici fotoğraf ise Özay'ın eşi ünlü oyuncu Barış Arduç'un kumar oynadığına dair anlar oldu. Önündeki pullarla poz veren Arduç'un o fotoğrafı Yıldırım'ın şantaj arşivinin arasındaki yerini aldı.
ERDEN TİMUR'A LAKAP TAKTILAR: YERDEN TİMUR
Menderes Utku ile Muzaffer Yıldırım arasında geçen konuşmalarda, "Yerden" lakabını taktıkları Erden Timur'un kendilerine cevap vermediği ama Club House'a gelerek proje pazarlamaya çalıştığı ifade ediliyor.
