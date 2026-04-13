Macaristan, Orban döneminde İsrail ile radar sistemleri, insansız hava araçları ve siber güvenlik konularında askeri işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Orban yönetimi, Gazze'deki soykırıma yönelik ateşkes çağrılarını ve İsrail'i kınayan AB ortak bildirileri sistematik olarak veto etti.

Orban, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki UCM tutuklama kararını reddederek onu Budapeşte'de ağırladı ve Macaristan'ı UCM'den çekme sürecini başlattı.

Macaristan siyasetine 16 yıl boyunca damga vuran Başbakan Viktor Orban, Gazze'de on binlerce masumun kanını döken İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin bedelini sandıkta ağır ödedi.

Orban, Gazze'de on binlerce masumun kanı dökülürken, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayarak savaş suçlularının hamiliğine soyundu. İsrail'in soykırım saldırılarını "kendini savunma hakkı" zırvasıyla destekledi. Filistinlilere sağlanan insani yardımların dondurulmasını gündeme taşıdı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kalkan oldu. Bütün tepkilere rağmen soykırım zanlısını ülkede ağırladı. Netanyahu'yu yargılayan UCM'ye cephe alarak tutuklama kararını reddetti. Bununla da yetinmeyip Macaristan'ı UCM'den çekme adımını attı. İsrail'le askerî işbirliği gerçekleştirdi, ülkesinin askerî sırlarını Tel Aviv'e peşkeş çekmekle suçlandı. İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan ettiği korsan karara arka çıkması yetmezmiş gibi Kudüs'te Macaristan temsilciliği açtı.

Takvim.com.tr'nin hazırladığı dosya, Orban'ı halkının gözünden düşüren kanlı ittifakın şifrelerini çözerken, bu hezimet üzerinden AK Parti iktidarına ders vermeye kalkan CHP'nin içine düştüğü derin çelişkiyi tokat gibi yüzlerine çarpıyor...

İSRAİL NE DEDİYSE TEKRARLADI

Victor Orban, 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunu "terörizm" olarak nitelendirerek İsrail'in terör saldırılarını "kendini savunma hakkı" olarak savundu.

Macaristan'ın AB komiseri Oliver Varhelyi, Filistin'e yönelik yardımların dondurulması için tek taraflı bir girişimde bulundu.

7 Ekim sonrası süreçte Orban yönetimi, Avrupa Birliği içinde adeta İsrail'in avukatlığını üstlendi. Macaristan, işgal altındaki topraklarda sivillere saldıran "şiddet yanlısı yerleşimcilere" yaptırım uygulanmasını öngören AB kararını 24 Şubat 2026'da tek başına bloke etti.

Orban yönetimi, Gazze'deki soykırımı durdurmaya yönelik ateşkes çağrılarını ve işgalci rejimi kınayan ortak bildirileri sistematik olarak veto etti.

ATEŞE BENZİN DÖKTÜ

Victor Orban, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 21-22 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararına karşı çıktı. Orban, UCM'nin tarihi kararını "ateşe benzin dökmek" diye yorumladı. Savaş suçlusu Netanyahu'ya Macaristan topraklarında dokunulmazlık garantisi vererek ülkesine davet etti.

ASKERİNE NETANYAHU'YU SELAMLATTI

Hakkında tutuklama kararı bulunan Netanyahu, Orban'ın davetiyle 3 Nisan 2025'te Budapeşte'ye ziyaret gerçekleştirdi. Orban, halkının tepkisine rağmen Netanyahu'yu 4 gün boyunca ülkesinde ağırladı.

SOYKIRIMCI İÇİN UCM'YE CEPHE

Netanyahu'yu askeri törenlerle karşılayan Orban, aynı gün Macaristan'ın UCM'den çekilme sürecini başlattığını duyurdu. Orban sayesinde Macaristan, savaş suçlusu Netanyahu'yu korumak adına uluslararası adalet sisteminden ayrılan ilk AB üyesi ülke oldu.

SIRLAR MOSSAD'A

Orban, Netanyahu ile kurduğu bağı ideolojik yakınlaşmanın ötesine taşıyarak karanlık askeri ortaklığa dayandırdı. Orban, İsrail rejiminden aldığı radar sistemleri ve insansız hava araçlarıyla Macaristan ordusunu tahkim etti. Orban, Pegasus gibi İsrail yapımı casus yazılımları ülkesine taşımakla eleştirildi. Macaristan'ın sırları Mossad'ın eline geçti.

İSRAİL'E KAPI

27 Kasım 2025'te imzalanan enerji ve siber güvenlik anlaşmalarıyla, Macaristan'ın geleceği İsrail rejiminin çıkarlarına daha da bağımlı hale getirildi. İsrail ile doğal gaz depolama, güneş enerjisi, hidrojen teknolojileri ve siber koruma alanlarına yayılan anlaşmalar imzalandı. Orban, "İsrail'in doğal gaz kaynaklarını Avrupa pazarına açmak için stratejik kapı" olmayı hedeflediklerini ilan etti.

TEL AVİV YERİNE KUDÜS

Macaristan Başbakanı Orban, halkının tepkisine rağmen Kudüs'te resmi diplomatik statüye sahip ticaret ofisi açarak İsrail'in Kudüs üzerindeki egemenlik iddialarına fiili destek veren ilk Avrupalı lider oldu. Netanyahu, Orban'ın bu adımını "Avrupa'nın Kudüs'e bakışını değiştirecek tarihi hamle" olarak niteledi.

Haziran 2023'te İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Macar mevkidaşı Peter Szijjarto, Macaristan Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusunda ilkesel anlaşmaya vardı. Bu hamleyle birlikte Macaristan, Kudüs'ü "İsrail başkenti" olarak tanıyan ilk AB ülkesi oldu.

SİYONİST SEVDA İSLAMOFOBİA

İsrail yandaşlığını İslam karşıtlığına eviren Orban, Avrupa'da Netanyahu hükümetinin soykırım saldırılarına yönelik halk tepkilerini "antisemitizm" olarak yorumladı ve bunu "kontrolsüz Müslüman göçüne" bağladı. Orban, İsrail'in güvenliğini "Avrupa'nın Yahudi-Hristiyan kimliğinin korunmasıyla eşdeğer" tuttu.

SİYONİZM YANDAŞLIĞI KAYBETTİRDİ… MAGYAR'IN TUTUMU NE OLACAK

İsrail'le ilgili hemen her konuda halkına sırtını dönerek Tel Aviv'e şartsız destek veren Orban, 12 Nisan 2026'da düzenlenen seçimlerde yüzde 50'yi aşan oy desteği alan Peter Magyar liderliğindeki TISZA Partisi'ne kaybederek 16 yıllık iktidarından düştü. Macaristan'da seçimleri kazanan Peter Magyar da Yahudi kimliğiyle bilinirken, Pudapeşte'nin İsrail'le ilişkilerini hangi düzeyde tutacağı, Netanyahu'ya koşulsuz destek verip vermeyeceği yakından takip edilecek.

MUHALEFETE DERS

Macaristan'da 16 yıllık kesintisiz Orban hükümetinin seçim mağlubiyeti üzerinden sevinç naraları atan CHP çevrelerinin, Budapeşte'teki sonuçlar üzerinden AK Parti iktidarına ders vermeye kalkması "siyasi boşluk" olarak yorumlandı.

Filistin'in Gazze Şeridi'nde işgal ve soykırıma direnen Filistinlilere "terörist" diyen, Filistin halkının seçimle iş başına getirdiği meşru Hamas yönetimine "terör örgütü" yaftası vuran, Hamas'ın şehit lideri İsmail Haniyye için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesine itiraz eden, "Kudüs bizden değildir" zırvasını sahiplenen muhalefetin Macaristan'daki seçim sonuçlarından ders alması gerektiği belirtildi.

Tam da İsrail'in soykırımcı Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ederek Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi CHP'li figürleri sosyal medyadan etiketlediği süreçte gerçekleşen Macaristan seçimlerinin esas olarak CHP'ye ders olduğu yorumları yapıldı.

İşte CHP kurmaylarının Victor Orban'ı aratmayan İsrail yandaşlığından bazıları:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 26-27 Ekim 2023'teki Zonguldak ziyareti sırasında yaptığı açıklamada " Hamas bir terör örgütüdür " ifadesini kullandı. Özel aynı konuşmada, Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmemesini " utanç verici yaklaşım " olarak nitelendirdi. Özel, Filistin'de İsrail'e karşı kurtuluş savaşı veren Hamas'ın sivillere yönelik saldırılarının süreci başlattığını iddia ederek tamamen İsrail tezlerini savundu.

" ifadesini kullandı. Özel aynı konuşmada, Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmemesini " " olarak nitelendirdi. Özel, Filistin'de İsrail'e karşı kurtuluş savaşı veren Hamas'ın sivillere yönelik saldırılarının süreci başlattığını iddia ederek tamamen İsrail tezlerini savundu. CHP lideri Özel, 12-13 Mart 2024'te İzmir Bornova'da katıldığı iftar programında, Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nu "terör eylemi" olarak tanımladı. Özel, " suçsuz insanlara saldırdığını " iddia ettiği " Hamas'ın yaptığının terör eylemi " olduğunu öne sürdü.

" iddia ettiği " " olduğunu öne sürdü. Özgür Özel, 1 Temmuz 2024 Fatih Altaylı Youtube yayına katılarak " Hamas teröristtir " ifadesini yineledi. Hamas'ın gece yarısı uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdığını iddia ederek bunun " terör eylemi " olduğunu söyledi.

" ifadesini yineledi. Hamas'ın gece yarısı uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdığını iddia ederek bunun " " olduğunu söyledi. CHP İstanbul Milletvekili ve Dış Politika Danışmanı Namık Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ağustos 2024'te İsrail için kullandığı "Sahipleri İsrail'in tasmasını eline almalı" ifadesinden rahatsız oldu. Tan, Fidan'ın ifadesini "hariciye geleneklerine aykırı", "hezeyan" ve "diplomasiye uymayan söylem" olarak nitelendirerek İsrail'in avukatlığına soyundu. Hızını alamayan Tan, İsrail'e yönelik sert söylemleri destekleyenleri " yanaşma kalabalık " olarak tanımlayarak Türk milletine hakaret etti.

" olarak tanımlayarak Türk milletine hakaret etti. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, 27 Ekim 2023'te TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değildir" sözlerine tepki gösterdi. CHP'li Derici, Türkiye'nin dış politikasını ve iktidarın Hamas'a yönelik tutumunu eleştirme cüreti gösterdi.

CHP'nin fonladığı Sözcü gazetesinde yazan Uğur Dündar, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs hakkında skandal ifade kullanarak, "Floransa ne kadar bizden değilse, Kudüs de o kadar bizden değildir" zırvasını sahiplendi.