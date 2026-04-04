Özgür Özel'in Özkan Yalım'ın aldığı Mercedes V300 VIP araçla alana geldiği öğrenildi



Dahası cenaze törenine damga vuran bir başka skandal gün yüzüne çıktı.



ÖZGÜR ÖZEL ÖZKAN YALIM'IN ALDIĞI 7.7 MİLYONLUK VIP ARAÇLA GELDİ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, otel odasında basılan ve yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın aldığı Mercedes V300 VIP araçla alana geldiği öğrenildi.



Uşak Belediyesi'ne 7.7 milyon TL'ye mal olan Özgür Özel'in VIP aracının faturası



Özel adına kayıtlı aracın VIP dönüşümünün faturası ise oldukça kabarık. Dosyaya giren ifadeye göre DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL'yi bulan iki ayrı fatura kesildi.



Uşak Belediyesi'ne 7.7 milyon TL'ye mal olan Özgür Özel'in VIP aracının faturası



Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL'lik tek bir fatura düzenlendi.



Cenazeye katılanların kayda aldığı görüntülerdeki aracın plakasında da "DIZAYNVIP" ibaresi yer alıyor.







Nitekim gazeteci Engin Balım da aynı görüntüleri paylaşıp "Dizayn VIP diye de hala plakasında, aracın içini dışını İstanbul'da yapan şirketin adı yazıyor. Bari onu kaldırın Uşaklıgiller… Yeminle fıkra gibisiniz!" ifadelerini kullandı.



ÖZKAN YALIM: ÖZGÜR ÖZEL'İN ARABASINI BEN ALDIM



Daha önce Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan "Özgür Özel'in altındaki arabayı ben aldım" şeklindeki sözleri, soruşturma kapsamında bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi. Ortaya çıkan faturalar ve araç sahipliği tespitleri, Yalım'a atfedilen sözleri destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor.

ÖZEL'E TEPKİ!



Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li isimler, Özel'in Uşak Belediyesi'nin kasasından temin edilen bir araçla nispet yapar gibi gezdiğini belirtip tepki gösterdi.