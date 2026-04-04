Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Özgür Özel'i "yok" saydı. Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde kayda geçen anlar hem CHP'yi hem de siyaset kulislerini salladı. Takvim.com.tr, günün manşetlerini süsleyen o görüntünün arka planına ulaştı. Temas kurduğumuz Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu ile beraber alana geldiğini belirtti. "Arınalım" diyen CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve "aklanma" çağrısı yaptıkları için CHP'den ihraç edilen 32 eski ilçe başkanı Kılıçdaroğlu'nu karşıladı. Dahası Özgür Özel'in Özkan Yalım'ın Uşak Belediyesi'nin kasasından ödemesini yaptığı araçla alana geldiği öğrenildi. Aracın plakalığında ise Uşak Belediyesi'ne 7.7 milyon TL fatura kesen DİZAYNVIP markasının yer aldığı görüldü.

CHP'deki olay görüntünün arka planı: Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le beraber alana geldi | Özgür Özel Özkan Yalım'ın aldığı VIP ile geziyor
  • Kemal Kılıçdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde Özgür Özel'i yok saydı. Olay görüntünün ark planına Takvim.com.tr ulaştı.
  • Kılıçdaroğlu'na cenaze töreninde CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi eşlik etti.
  • İhraç edilen 32 CHP'li eski ilçe başkanının cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nu karşıladığı belirtildi.
  • Özgür Özel'in cenaze törenine yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın aldığı Mercedes V300 VIP araçla geldiği öğrenildi.
  • Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına DizaynVIP firması tarafından iki Mercedes V300 araç için toplam 7 milyon 754 bin TL'lik fatura kesildiği ortaya çıktı.

CHP'de "mutlak butlan" davasıyla gerilen ipler, Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde kendini iyice gösterdi.

7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi hakkında "2 milyon üyemiz, Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın alnını karışlar" gibi sözler sarf eden halefi Özgür Özel'i adeta yok saydı.

Kılıçdaroğlu'na İstanbul'da Gürsel Tekin ve CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi eşlik etti (Haberin fotoğrafları TAKVİM Foto Arşiv'den alındı)

Soğuk rüzgarların estiği cenaze merasiminde Özel ve Özgür Çelik'le tokalaşmayan Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin ve "arınma" bildirisine imza atan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi eşlik etti.

Özel, "Kılıçdaroğlu dalgındı" dese de CHP'den temas kurduğumuz üst düzey kaynaklar "Bu sıradan bir görmezden geliş değil" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Özgür Çelik'i böyle yok saydı


Bu bağlamda Takvim.com.tr, siyaset kulislerini sallayan görüntünün arka planını açıklıyor. Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber alana geldiğini söyledi.

Gürsel Tekin Özgür Özel'e selam vermeden transit geçti

Kendilerine "Gerçek CHP'li" diyen ve "partimiz yolsuzluklardan aklansın" çağrısı yaptıkları için ihraç edilen 32 CHP'li eski ilçe başkanının Kılıçdaroğlu'nu karşıladığı öğrenildi.

Özgür Özel'in Özkan Yalım'ın aldığı Mercedes V300 VIP araçla alana geldiği öğrenildi

Dahası cenaze törenine damga vuran bir başka skandal gün yüzüne çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL ÖZKAN YALIM'IN ALDIĞI 7.7 MİLYONLUK VIP ARAÇLA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, otel odasında basılan ve yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın aldığı Mercedes V300 VIP araçla alana geldiği öğrenildi.

Özel adına kayıtlı aracın VIP dönüşümünün faturası ise oldukça kabarık. Dosyaya giren ifadeye göre DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL'yi bulan iki ayrı fatura kesildi.

Uşak Belediyesi'ne 7.7 milyon TL'ye mal olan Özgür Özel'in VIP aracının faturası

Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL'lik tek bir fatura düzenlendi.

Cenazeye katılanların kayda aldığı görüntülerdeki aracın plakasında da "DIZAYNVIP" ibaresi yer alıyor.

Nitekim gazeteci Engin Balım da aynı görüntüleri paylaşıp "Dizayn VIP diye de hala plakasında, aracın içini dışını İstanbul'da yapan şirketin adı yazıyor. Bari onu kaldırın Uşaklıgiller… Yeminle fıkra gibisiniz!" ifadelerini kullandı.

ÖZKAN YALIM: ÖZGÜR ÖZEL'İN ARABASINI BEN ALDIM

Daha önce Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan "Özgür Özel'in altındaki arabayı ben aldım" şeklindeki sözleri, soruşturma kapsamında bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi. Ortaya çıkan faturalar ve araç sahipliği tespitleri, Yalım'a atfedilen sözleri destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor.

ÖZEL'E TEPKİ!

Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li isimler, Özel'in Uşak Belediyesi'nin kasasından temin edilen bir araçla nispet yapar gibi gezdiğini belirtip tepki gösterdi.

