CHP'de "mutlak butlan" davasıyla gerilen ipler, Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde kendini iyice gösterdi.
7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi hakkında "2 milyon üyemiz, Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın alnını karışlar" gibi sözler sarf eden halefi Özgür Özel'i adeta yok saydı.
Soğuk rüzgarların estiği cenaze merasiminde Özel ve Özgür Çelik'le tokalaşmayan Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin ve "arınma" bildirisine imza atan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi eşlik etti.
Özel, "Kılıçdaroğlu dalgındı" dese de CHP'den temas kurduğumuz üst düzey kaynaklar "Bu sıradan bir görmezden geliş değil" değerlendirmesinde bulundu.
Bu bağlamda Takvim.com.tr, siyaset kulislerini sallayan görüntünün arka planını açıklıyor. Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber alana geldiğini söyledi.
Kendilerine "Gerçek CHP'li" diyen ve "partimiz yolsuzluklardan aklansın" çağrısı yaptıkları için ihraç edilen 32 CHP'li eski ilçe başkanının Kılıçdaroğlu'nu karşıladığı öğrenildi.
Dahası cenaze törenine damga vuran bir başka skandal gün yüzüne çıktı.
ÖZGÜR ÖZEL ÖZKAN YALIM'IN ALDIĞI 7.7 MİLYONLUK VIP ARAÇLA GELDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, otel odasında basılan ve yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın aldığı Mercedes V300 VIP araçla alana geldiği öğrenildi.
Özel adına kayıtlı aracın VIP dönüşümünün faturası ise oldukça kabarık. Dosyaya giren ifadeye göre DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL'yi bulan iki ayrı fatura kesildi.
Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL'lik tek bir fatura düzenlendi.
Cenazeye katılanların kayda aldığı görüntülerdeki aracın plakasında da "DIZAYNVIP" ibaresi yer alıyor.
Nitekim gazeteci Engin Balım da aynı görüntüleri paylaşıp "Dizayn VIP diye de hala plakasında, aracın içini dışını İstanbul'da yapan şirketin adı yazıyor. Bari onu kaldırın Uşaklıgiller… Yeminle fıkra gibisiniz!" ifadelerini kullandı.
ÖZKAN YALIM: ÖZGÜR ÖZEL'İN ARABASINI BEN ALDIM
Daha önce Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan "Özgür Özel'in altındaki arabayı ben aldım" şeklindeki sözleri, soruşturma kapsamında bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi. Ortaya çıkan faturalar ve araç sahipliği tespitleri, Yalım'a atfedilen sözleri destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor.
ÖZEL'E TEPKİ!
Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li isimler, Özel'in Uşak Belediyesi'nin kasasından temin edilen bir araçla nispet yapar gibi gezdiğini belirtip tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Uyuşturucu testi pozitif ünlülere 3 yeni isim