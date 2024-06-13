Coman heyecan yarattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe üst düzey yıldızları takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertli kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Bayern Münih'in satış listesine koyduğu Fransız sol kanat oyuncusu Kingsley Coman için girişimlere başladı.

Coman transferinin gerçekleşmesi zor bir ihtimal olarak görülse de yıldız futbolcunun isminin Fenerbahçe ile anılması taraftarların büyük bir heyecan yaşamasına sebep oldu. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki yıldızı transfer etmek için tüm şartlarını zorladığı ifade edilirken, oyuncuya Avrupa ve Körfez'den teklifler olduğu belirtiliyor. Bu sezon geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle 27 maça çıkabilen yıldız futbolcu 5 gol, 3 asiste imza attı. Alman ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan Coman'a 50 milyon Euro değer biçiliyor.