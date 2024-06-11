Mourinho’ya 100 milyon Euro bütçe

Herkes Fenerbahçe'nin yeni sezondaki transfer bütçesini merak ederken Mourinho'nun yakın arkadaşı menajer Victor Becali'den bomba açıklamalar geldi. Rumen medyasından Fanatik'e konuşan Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı menajer Becali, Fenerbahçe'nin transfer gündemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Mourinho'ya 100 milyon Euro'luk rekor bir transfer bütçesi verdiği belirten Becali, "Fenerbahçe ona rekor bir bütçe verdi. Çok ama çok değerli oyuncular getirecek. Mourinho 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu getirebilir" ifadelerini kullandı. Becali, "Mourinho, Ianis Hagi'yi her zaman beğenmiştir. Onu her zaman kaliteli bir oyuncu olarak gördü. Ianis'in Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağını şu anda teyit edemiyoruz ancak yakın gelecekte her şey olabilir" dedi.