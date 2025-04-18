Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı ağırlıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı ağırlıyor.
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Galatasaray - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - BODRDUM FK MAÇI İLK 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Yunus, Eren, Sara, Frankowski, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper, Lemina
BODRUM FK:
CİMBOM 74 PUANLA LİDER
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından Galatasaray, 32. haftaya 74 puanla lider olarak giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan "Cimbom", liderliğini sürdürmek istiyor.
BODRUM FK LİGDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR
Süper Lig'deki 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan Bodrum FK, topladığı 34 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligde kalma mücadelesi veren Ege temsilcisi, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
GALATASARAY VE BODRUM FK 2. KEZ KARŞILAŞIYOR
Bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Bodrum FK ile Galatasaray, yarın ikinci kez kozlarını paylaşıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray, deplasmanda 1-0'lık skorla kazanmıştı.
TEK MAĞLUBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi 2-1'lik skorla sona ermiş ve Galatasaray'ın 28 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuştu.
RAMS PARK'TA 14 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Galatasaray, sahasında oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
İKİ FUTBOLCU FORMA GİYEMİYOR
Galatasaray'da Bodrum FK maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Samsunspor karşılaşmasında sarı kart gören Roland Sallai cezalı duruma düşerken, Elias Jelert ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.
DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu dört isim, Bodrum FK karşısında kart görmeleri durumunda, 33. haftadaki Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
GOL YÜKÜ OSIMHEN'İN OMUZLARINDA
Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli ismi olan Victor Osimhen, Süper Lig'deki 24 maçta 21 gol kaydederek gol krallığında zirvede bulunuyor. Son 5 lig maçında 7 gol atan Nijeryalı yıldız, aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde 6 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye attığı 2 golle dikkat çekiyor. Osimhen, Bodrum FK karşısında da Galatasaray'ın en büyük gol umudu.