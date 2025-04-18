Victor Osimhen (AA) CİMBOM 74 PUANLA LİDER Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından Galatasaray, 32. haftaya 74 puanla lider olarak giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan "Cimbom", liderliğini sürdürmek istiyor.

Galatasaray son maçında Samsunspor'u 2-0 yendi (AA) BODRUM FK LİGDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR Süper Lig'deki 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan Bodrum FK, topladığı 34 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligde kalma mücadelesi veren Ege temsilcisi, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Abdülkerim Bardakcı (AA) GALATASARAY VE BODRUM FK 2. KEZ KARŞILAŞIYOR Bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Bodrum FK ile Galatasaray, yarın ikinci kez kozlarını paylaşıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray, deplasmanda 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Galatasaray Bodrum FK'yı yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor (İHA) TEK MAĞLUBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi 2-1'lik skorla sona ermiş ve Galatasaray'ın 28 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuştu.