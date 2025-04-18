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Galatasaray'ın Bodrum FK maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının açılış adreslerinden biri İstanbul. Lider Galatasaray, Rams Park'ta Bodrum FK ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar rakibini yenerek 3 puanın sahibi olmak ve Fenerbahçe ile arsındaki farkı maç fazlasıyla 6'ya yükseltmek amacında. Teknik direktör Okan Buruk da kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebiirsiniz.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 18:46 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 18:51
Galatasaray’ın Bodrum FK maçı ilk 11’i belli oldu

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı ağırlıyor.

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Galatasaray - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Gabriel Sara (DHA)Gabriel Sara (DHA)

GALATASARAY - BODRDUM FK MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Yunus, Eren, Sara, Frankowski, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper, Lemina

BODRUM FK:

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

CİMBOM 74 PUANLA LİDER

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından Galatasaray, 32. haftaya 74 puanla lider olarak giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan "Cimbom", liderliğini sürdürmek istiyor.

Galatasaray son maçında Samsunspor'u 2-0 yendi (AA)Galatasaray son maçında Samsunspor'u 2-0 yendi (AA)

BODRUM FK LİGDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Süper Lig'deki 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan Bodrum FK, topladığı 34 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligde kalma mücadelesi veren Ege temsilcisi, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Abdülkerim Bardakcı (AA)Abdülkerim Bardakcı (AA)

GALATASARAY VE BODRUM FK 2. KEZ KARŞILAŞIYOR

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Bodrum FK ile Galatasaray, yarın ikinci kez kozlarını paylaşıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray, deplasmanda 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Galatasaray Bodrum FK'yı yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor (İHA)Galatasaray Bodrum FK'yı yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor (İHA)

TEK MAĞLUBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi 2-1'lik skorla sona ermiş ve Galatasaray'ın 28 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuştu.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

RAMS PARK'TA 14 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, sahasında oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Roland Sallai (AA)Roland Sallai (AA)

İKİ FUTBOLCU FORMA GİYEMİYOR

Galatasaray'da Bodrum FK maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Samsunspor karşılaşmasında sarı kart gören Roland Sallai cezalı duruma düşerken, Elias Jelert ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen (AA)Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen (AA)

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu dört isim, Bodrum FK karşısında kart görmeleri durumunda, 33. haftadaki Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

GOL YÜKÜ OSIMHEN'İN OMUZLARINDA

Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli ismi olan Victor Osimhen, Süper Lig'deki 24 maçta 21 gol kaydederek gol krallığında zirvede bulunuyor. Son 5 lig maçında 7 gol atan Nijeryalı yıldız, aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde 6 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye attığı 2 golle dikkat çekiyor. Osimhen, Bodrum FK karşısında da Galatasaray'ın en büyük gol umudu.

Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantıOsimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı
Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

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