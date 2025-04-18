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Başkan Erdoğan'dan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 15:09 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 15:19
Başkan Erdoğan’dan Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Filistin davasını savunmak sadece mazlum bir halkı savunmak değildir. Barışı ve adaleti savunmaktır. Duruşunuzla sadece Filistin halkını değil insanlığı da savunuyorsunuz.

7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli kardeşlerimiz son asrın en büyük haydutluğuna maruz kalıyor.

BM SÜRECİ SADECE SEYREDİYOR
Zulüm ve barbarlıklar tam 18 aydır tüm insanlığın gözleri önüne seriliyor. BM süreci sadece seyrediyor. Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın kuruluşları seyrediyor. Çocuklar öldürülüyor, insan hakları savunucuları seyrediyor. Nerede BBC nerede CNN. Çocuklar, gazeteciler infaz edilirken bunları gören var mı?

Dünya zulmü alkışlayan bir düzenin esiri olmuştur.

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Başkan Erdoğan’dan Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’nda önemli açıklamalar
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