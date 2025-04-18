CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde aile boyu yolsuzluk! 6 kişiye tutuklama talebi: Sevk yazısı ortaya çıktı

Aziz İhsan Aktaş (Takvim.com.tr) BİRLİKTE İHALE ALDIĞI AKSOY'U DAHA SONRA DEVRE DIŞI BIRAKTI

Aziz İhsan Aktaş'ın Fahri Aksoy ile Beşiktaş Belediyesinden ihale almaya başladığı, sonrasında Fahri Aksoy'u devre dışı bıraktığına dikkat çekilen yazıda, Aktaş'ın belediye yöneticileriyle ilişkisini geliştirip şirketlerinin faaliyet alanlarında kalan ihalelerin tamamını aldığı vurgulandı. AİLE BOYU YOLSUZLUK

Yazıda, belediyenin çeşitli yöneticileriyle şüpheli Ali Rıza Yılmaz da dahil olmak üzere HTS kayıtlarının bulunduğu, ihale alan firmalardan sadece "Elif LPG" isimli firmanın Aziz İhsan Aktaş'ın üzerine kayıtlı olduğu, kardeşleri, sevgilisi, çocukları ve akrabaları üzerine kayıtlı tüm şirketlerin belediyeden ihale aldığının tespit edildiği anlatıldı.

Emirhan Akçadağ (Takvim.com.tr) USULSÜZ İHALE ALIM SÜREÇLERİ TESPİT EDİLDİ

İhale süreçlerinde birinci aşamanın yaklaşık maliyet olduğu, buradaki fiyatın şişirilmesi için kontrollerinde bulunan firmalardan yaklaşık maliyet alındığı, bunlardan bazılarının kaşesinin Aziz İhsan Aktaş'a ait iş yerlerinde ele geçirildiğine işaret edilen yazıda, özellikle pazarlık usulüyle çıkan ihalelerin bazılarında davet edilen 3 firmanın da Aktaş'ın kontrolündeki firmalar olduğunun görüldüğünden bahsedildi. Yazıda, şüphelilerin Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadıklarına, süreci kendi inisiyatifleriyle yönettiklerine ilişkin savunmalarına itibar edilmediği, şüpheli Gökhan Turan'ın yaklaşık 15 ihale komisyonu başkanlığı yaptığı, asıl biriminin basınla ilgili kısım olduğu ifade edildi.

Ali Rıza Yılmaz (Takvim.com.tr) İhale komisyonunda yer almanın sadece imza atmaktan ibaret olmadığı, "İldeniz Organizasyon"un aldığı bir ihalede, ihale komisyonunda yer alan Yalçın Y. isimli belediye görevlisinin yaklaşık maliyete itiraz edip, yaklaşık maliyetin piyasanın yaklaşık 5 katı üzerinde hesaplandığına yönelik dilekçe verdiği ancak bu kişinin dilekçesinin ihale dosyasında olmadığı, bunun üzerine aynı kişinin ihale komisyon kararına da tespitini şerh olarak düştüğü aktarıldı. DEĞERLERİNİN ÇOK ÜSTÜNDE FİYATLARA KİMSE İTİRAZ ETMEDİ

İhale komisyonunda yer alan kişilerin yapılan işlemleri denetlemekle sorumlu oldukları, çikolata, çiçek alımı ve araç kiralama gibi işlerden oluşan ihalelerde basit araştırmayla dahi piyasadaki gerçek fiyatları öğrenebilecekleri ancak değerinin çok üzerinde ihaleye çıkarılan işlere bu görevlilerin itiraz etmediği vurgulanan yazıda, bu nedenle "ihaleye fesat karıştırmak" eylemine iştirak ettikleri kaydedildi.

Rıza Akpolat (AA)

İHALEYİ 5 MİLYON LİRAYA ALAN ŞİRKET DEVRE DIŞI BIRAKILDI 11 KATI FİYATLA AKTAŞ'A VERİLDİ

Yazıda, "Aktaş Bilişim" isimli şirketin yaklaşık 55 milyon liraya aldığı ihaleyi öncesinde yaklaşık 5 milyon liraya alan Konya'daki bir firmanın çeşitli gerekçelerle devre dışı bırakıldığı, sonrasında ihaleyi "Aktaş Bilişim"in 11 katı fiyatla almasının sağlandığı dikkate alındığında Aziz İhsan Aktaş yapılanmasının belediyenin ihale işlerini kendi kontrolünde organize ettiğinin anlaşılacağı vurgulandı. ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ TESPİTLER

Şüphelilerden Ali Rıza Yılmaz'ın tüm ihale olurlarını verdiği, Aziz İhsan Aktaş'la irtibatının bulunduğuna işaret edilen yazıda, Gülal Erdovan'ın Destek Hizmetleri Müdürü olduğu, sözleşme imzalama işlemi de dahil olmak üzere ihale komisyonları ve usulsüzlük karıştırılan pazarlık usulü ihalelerinde firmaları belirleyen kişi olduğu bildirildi. Yazıda, şüpheli Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay'ın şişirilmiş yaklaşık maliyetleri belirledikleri, aynı zamanda Aktaş'ın şirketlerinin aldığı birçok ihale komisyonlarında yer aldıkları, Ocak'ın hali hazırda tutuklu bulunan Mustafa Mutlu'yla irtibatlı olduğu, Şarköy Belediyesi'nde görev yaparken tanıştıkları, Beşiktaş Belediyesine geçişlerinin aynı tarihe geldiği belirtildi. Zafer Ozan Ay ve Gülal Erdovan'ın Sarıyer Belediyesi'nde de fesat suçundan hakkında soruşturma olduğu, Beşiktaş Belediyesine hemen hemen aynı tarihlerde geçtikleri aktarılan yazıda, Ali Rıza Yılmaz'ın da Beşiktaş Belediyesinden önce Sarıyer Belediyesi'nde meclis üyesi olduğu, aynı zamanda Rıza Akpolat'ın "Emza" isimli şirketin eski ortağı olan Emrah Gülkanat'ın babası Ali Rıza Gülkanat'la tanışık olduğu, bu aileyle uzaktan akrabalık bağlarının bulunduğu dikkate alındığında belediyenin bütçesinin büyük kısmını oluşturan ihale birimindeki kişilerin birbirleriyle irtibatlı oldukları, buralara rastgele yerleştirilmediklerinin tespit edildiği ifade edildi. Yazıda, şüpheli Gökhan Turan'ın yaklaşık 15 ihalede komisyon başkanı olmasının olağan olmadığı, rapor alınan 4 ihalede de komisyon başkanı olduğu, şüpheli Emirhan Akçadağ'ın fesat karıştırılan 2 ihalede görev aldığı, yine görev aldığı henüz raporu alınmayan ancak fesat karıştırıldığı değerlendirilen başka ihalelerde de komisyonda bulunduğu aktarıldı. Şüpheli Gülal Erdovan'ın destek hizmetleri müdürlüğünde eski personel olduğu gözetildiğinde şüphelilerin Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nde yapılanmasını bildikleri ve bu yapılanmanın ihaleleri almasını sağladıklarına dikkati çekilen yazıda, şüpheli Akçadağ yönünden 2, diğer şüphelilerin de tespit edilen 4 ihaleye fesat karıştırılmasına sebep oldukları konusunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüpheli bulunduğu kaydedildi. Yazıda, şüphelilerin maddi imkanları, isnat edilen suçlar için öngörülen ceza miktarının şüpheliler yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde cezanın üst sınırı, henüz tüm ihaleler yönünden raporların alınmamış olduğu dikkate alındığında şüphelilerin kaçıp saklanacaklarına ilişkin kuvvetli şüphe nedenlerinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilmesi istendi. NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin, suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlenmiş, savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl ile aynı belediye çalışanları müdür Filiz Yolsal, mühendis Ali Fuat Toptaş, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri Ali Güvendi ile Nilgün Boduk, eğitmen Gülşah Ocak, tahsildar Erdal Özece, ihale komisyonu üyesi belediye memuru Bilal Ören, Beyoğlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Zafer Ozan Ay, Sancaktepe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü Gökhan Turan gözaltına alınmıştı. CHPli Beşiktaş Belediyesine ihaleye fesat operasyonu! Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişi adliyeye sevk edildi TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN