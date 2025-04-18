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Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!

atv yine ses getirecek bir işe imza atıyor... Senaryosunu Burak Aksak’ın yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği Aile Saadeti, sıcak ve mizah dolu yapısıyla yakında atv’de izleyiciyle buluşacak. İki ismin 11 yıl sonra televizyon ekranları için bir araya geleceği Sinehane imzalı Aile Saadeti dizisi, aile kavramını samimi bir dille ele alırken kuşaklar arası çatışmaları da esprili bir bakış açısıyla ekrana taşıyacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:46 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:46
Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!

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Sinehane'nin yapımcılığını üstlendiği, cast çalışmaları devam eden Aile Saadeti, yakında atv ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BURAK AKSAK VE SELÇUK AYDEMİR BİR ARADA
Senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir'in oturduğu Aile Saadeti, sıcak, dramatik ama bir o kadar da mizah dolu yapısıyla aile kavramına farklı bir bakış getirecek.

Aile Saadeti dizisi atv ekranlarında seyirci ile buluşacak (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Aile Saadeti dizisi atv ekranlarında seyirci ile buluşacak (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Önümüzdeki günlerde sete çıkmak için hazırlanan, Aksak ve Aydemir'in enerjisini birleştirdiği bu yapım hem güçlü hikâyesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

AİLE SAADETİ NE ANLATACAK?
Aile Saadeti samimi hikâyesiyle aile kavramını farklı bir bakış açısı ile ekranlara taşıyacak. Dizi, aile içi ilişkileri ve kuşaklar arası çatışmaları mizahi bir dille işleyerek izleyicilerin beğenisine sunacak.

Fotoğrafta: Burak AksakFotoğrafta: Burak Aksak

AKSAK VE AYDEMİR ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI
Burak Aksak, daha önce Leyla ile Mecnun dizisinin senaristliğiyle büyük beğeni toplamış, ardından Bana Masal Anlatma ve Kara Bela gibi sinema filmlerinin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yapmıştı. Ayrıca, 50M2 dizisinin senaryosunu yazarak geniş kitlelere ulaşmıştı.

Fotoğrafta: Selçuk AydemirFotoğrafta: Selçuk Aydemir

Selçuk Aydemir ise İşler Güçler ve Kardeş Payı dizilerinin yanı sıra Düğün Dernek ve Baba Parası gibi başarılı sinema filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. Son olarak, dijital platformda yayınlanan ve büyük ilgi gören Gassal dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.

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