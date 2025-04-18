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CHP'li İBB'ye yolsuzluk soruşturması: Murat Abbas adli kontrolle tahliye edildi

CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlıktan faydalandığı bildirilen Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas adli kontrolle tahliye edildi.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 14:37 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 14:54
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Murat Abbas adli kontrolle tahliye edildi

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Murat Abbas ve Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)Murat Abbas ve Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Abbas, soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

ABBAS İTİRAFÇI OLDU
Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

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