Nevşin Mengü itirafçı beğenmiyor! Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ı küçümsedi: Görevi biraz sembolikti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TANIKLIĞI KRİTİK

560 milyar TL'yi bulduğu iddia edilen yolsuzlukta Medya A.Ş ile birlikte Kültür A.Ş'de önemli bir yer tutuyor. Öyle ki İBB'nin birçok organizasyonu bu iki kurum üzerinden gerçekleştiriliyor. Abbas'ın itirafçı olması ortaya çıkan kanıt ve ifadeleri daha net bir şekilde ortaya koyacak.

CHP'LİLER TANIK BEĞENMİYOR

CHP'li isimler daha önce operasyon gizli tanık ifadeleri ve yetersiz kanıtlara dayanıyor derken bu kez "Müdür" konumundaki bir ismin tanıklığını küçümsedi.

NEVŞİN MENGÜ ABBAS'IN TANIKLIĞINI KÜÇÜMSEDİ: GÖREVİ BİRAZ SEMBOLİKTİ

CHP yandaşı Nevşin Mengü Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın tanık olmasını küçümsedi.