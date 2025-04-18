Nevşin Mengü itirafçı beğenmiyor! Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ı küçümsedi: Görevi biraz sembolikti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
KÜLTÜR A.Ş MÜDÜRÜ MURAT ABBAS İTİRAFÇI OLDU
Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
Murat Abbas ve Ekrem İmamoğlu
Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi.
İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.
TANIKLIĞI KRİTİK
560 milyar TL'yi bulduğu iddia edilen yolsuzlukta Medya A.Ş ile birlikte Kültür A.Ş'de önemli bir yer tutuyor. Öyle ki İBB'nin birçok organizasyonu bu iki kurum üzerinden gerçekleştiriliyor. Abbas'ın itirafçı olması ortaya çıkan kanıt ve ifadeleri daha net bir şekilde ortaya koyacak.
CHP'LİLER TANIK BEĞENMİYOR
CHP'li isimler daha önce operasyon gizli tanık ifadeleri ve yetersiz kanıtlara dayanıyor derken bu kez "Müdür" konumundaki bir ismin tanıklığını küçümsedi.
NEVŞİN MENGÜ ABBAS'IN TANIKLIĞINI KÜÇÜMSEDİ: GÖREVİ BİRAZ SEMBOLİKTİ
CHP yandaşı Nevşin Mengü Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın tanık olmasını küçümsedi.