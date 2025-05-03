İSTANBUL ANADOLU 17.SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

BASİT TASFİYEDE

ALACAKLILARI DAVET İLANI

DOSYA NO: 2024/5 Tereke

MURİS : LEVENT ÇELEBİ

Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Kırıklar mah/köy, 52 Cilt, 62 hane no. sırada nüfusa kayıtlı 25.05.1970 doğumlu 28.04.2024 tarihinde vefat eden 28094586170 T.C. Kimlik numaralı müteveffa OSMAN UZUN'un mirasının en yakın mirasçılarıtarafından ret edilmiş olduğundan iflas tasfiye memuru Av. Ezgi Çakar tarafından defteri tutulan malların bedellerinin tasfiye giderlerini ve alacakları karşılamayacağı anlaşıldığından 26.02.2025 tarihli kararında MİRASIN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE tasfiyesine karar verilmiştir. Bu nedenle alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin 10.000.00 TL giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.'nun 218 - 220.maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.

Basın No: ILN02216908 #ilan.gov.tr