Meloni-Trump görüşmesinde gündeme damga vuran an

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ı ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik sıcak karşılaması ve ikili arasındaki diyaloglar gündeme damga vurdu.

Meloni ve Trump, Reuters

WASHINGTON'A GİDEN İLK AVRUPALI

Meloni'nin Washington'a yapacağı ziyaret merakla bekleniyordu. ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında aylarca devam eden ticaret gerginliğinin ardından Meloni, Brüksel'in gerginliği azaltmaya yardımcı olabileceğini umduğu "Trump'la iyi iletişim kurabilen bir isim" olarak görülüyordu. Meloni Trump'ın yeni döneminde Washington'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu.

Meloni ve Trump, Reuters

MELONİ'YE ÖVGÜ: AVRUPA'YI FIRTINA GİBİ ELE GEÇİRECEK

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalyan mevkidaşına övgüler yağdırdı. Meloni'yi "harika bir başbakan" olarak nitelendiren Trump, "Avrupa'yı fırtına gibi ele geçireceğini" söyledi.

GÜNDEME DAMGA VURAN SLOGAN: BATI'YI YENİDEN BÜYÜK YAP

Trump, "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak, ancak bu adil bir anlaşma olacak" derken Meloni, bir anlaşmaya varabileceklerinden "emin" olduğunu söyledi ve daha sonra amacının "Batı'yı yeniden büyük yapmak" olduğunu söyledi. Meloni'nin bu cümlesinin önemi büyük. Çünkü "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (Make America Great Again)" Trump'ın seçim sloganıydı ve Meloni bunu Avrupa'ya uyarladı.

Meloni ve Trump, Reuters

ROMA'YA DAVET

Bir ticaret anlaşması duyurusu yapılmadı, ancak her iki lider de iyimser görünüyordu. Trump ayrıca Meloni'nin Roma'ya davetini kabul etti ancak İtalya'yı ne zaman ziyaret edeceği bilinmiyor.

Trump ile Meloni arasında iyi bir ilişki var ve İtalyan lider, Trump'ın gümrük vergilerinin küresel etkisine ilişkin artan endişeler ve bozulan ilişkiler ortasında, AB ile ABD arasında bir köprü görevi görmeyi umuyor.