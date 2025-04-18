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ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

2025 yılı için yapılacak 25 bin öğretmen atamasına dair kadro ve branş dağılımı belirleniyor. Müjdeli haber ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 10 bini Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak olan bu atamalara ilişkin detaylar, MEB tarafından adım adım paylaşılıyor. Peki öğretmen atamasında son durum nedir? İşte atama tarihi!

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:14 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:17
ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

25 bin öğretmen atamasına ilişkin kontenjan ve branş dağılımları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak resmi takvim göre belirlenecek. Bakanlık açıklamasına göre, branş ve kadro dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek. Peki öğretmen ataması ne zaman açıklanacak? İşte son durum!

ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 25 bin öğretmen atamasına dair kontenjan dağılımı ve başvuru detaylarını içeren bilgilendirmenin 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanacağı belirtildi.

Öğretmen adayları, aynı tarihten itibaren başvuru kılavuzu aracılığıyla meb.gov.tr adresinden kadro ve branş bilgilerine ulaşabilecekler.

ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2025 tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne ayrılmak üzere toplam 25 bin öğretmen atamasının yapılacağını müjdeledi.

ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

Bu gelişmenin hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı da resmi bir açıklama ile başvuru sürecinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, 2024 KPSS puanıyla gerçekleştirilecek olan 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapan adaylar arasından, her branş için belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

Sözlü sınavın ardından, KPSS ve mülakat puanlarının eşit ağırlıklı ortalaması (yüzde 50'şer) alınarak atama puanı oluşturulacak ve öğretmen atamaları bu sıralamaya göre yapılacak.

Öte yandan, Milli Eğitim Akademisi bünyesine yapılacak 10 bin öğretmen alımına ilişkin ayrıntılar, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının duyurulmasının ardından ayrıca açıklanacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIM TARİHLERİ

Başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak ve ardından sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde duyurulacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, AA)