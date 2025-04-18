ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

25 bin öğretmen atamasına ilişkin kontenjan ve branş dağılımları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak resmi takvim göre belirlenecek. Bakanlık açıklamasına göre, branş ve kadro dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek. Peki öğretmen ataması ne zaman açıklanacak? İşte son durum!

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 25 bin öğretmen atamasına dair kontenjan dağılımı ve başvuru detaylarını içeren bilgilendirmenin 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanacağı belirtildi. Öğretmen adayları, aynı tarihten itibaren başvuru kılavuzu aracılığıyla meb.gov.tr adresinden kadro ve branş bilgilerine ulaşabilecekler.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2025 tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne ayrılmak üzere toplam 25 bin öğretmen atamasının yapılacağını müjdeledi.

Bu gelişmenin hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı da resmi bir açıklama ile başvuru sürecinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, 2024 KPSS puanıyla gerçekleştirilecek olan 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapan adaylar arasından, her branş için belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacak.