SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İkinci "teğmenler" yalanı: CHP yandaşları bu kez "peç" üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek ne çıktı?

CHP’ye yakın isimler, TSK’ya yönelik yeni bir algı operasyonuna daha imza attı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan “teğmenler” krizinin ardından CHP yandaşları şimdi de “peç” yalanıyla sahneye çıktı. Konya’daki pilotların kolundaki Atatürk imzalı peçlerin, MSB’de görevli bir Başçavuş tarafından kaldırtıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiayı "Yolsuzluk ve Şaibe" iddialarıyla boğuşan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel de köpürttü. Ancak Takvim.com.tr’nin ulaştığı bilgi ve görüntüler, olayın yine çarpıtıldığını ortaya çıkardı. İşte "peç" gerçeği...

Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 13:38 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 14:09
İkinci teğmenler yalanı: CHP yandaşları bu kez peç üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek ne çıktı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın isimler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üzerinden algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

İKİNCİ TEĞMENLER YALANI: PEÇ!
Geçtiğimiz aylarda "teğmenler" vakasında disiplinsizlik sonrası başlatılan soruşturmayı Atatürk sloganlarına bağlayarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan CHP yandaşları, şimdi de "peç" üzerinden kirli bir kampanyaya girişti.

ANCAK İDDİALARIN AKSİNE GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI.
CHP'nin yayın organı Halk TV'den ayrılarak YouTube'da "Onlar TV" adı altında yayın yapan Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) görevli bir Başçavuş'un, Konya'da görev yapan pilotların kolundaki Atatürk imzalı peçi çıkarmalarını istediğini öne sürdü.

Barış Terkoğlu'nun ʺPeçʺ iddiası asılsız çıktı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)Barış Terkoğlu'nun ʺPeçʺ iddiası asılsız çıktı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

Barış Terkoğlu'nun iddiasına göre, Hava Kuvvetleri için hazırlanan bir tanıtım videosu çekimleri sırasında MSB çekim ekibinde görevli bir Başçavuş, subaylardan kollarındaki Atatürk imzalı "peç"leri çıkarmalarını talep etti.

Söz konusu İddiaya göre bu talep tartışmaya yol açtı ve istek pilotlar tarafından yerine getirilmedi.

CHP yandaşları bu meseleyi "Atatürk düşmanlığı" gibi sunarak ordu içinde kriz varmış gibi göstermeye çalıştı.

Barış Terkoğlu'nun ʺPeçʺ iddiası asılsız çıktı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)Barış Terkoğlu'nun ʺPeçʺ iddiası asılsız çıktı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

ÖZEL DE KÖPÜRTTÜ
Yolsuzlukluk ve şaibeli kurultay iddialarıyla sallanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de söz konusu iddiaları köpürttü.

Teğmenler olayı ile aynı yerde durduklarını söyleyen Özel meseleyi yine Atatürk'e bağladı.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

Özel şunları söyledi:

"Meseleyi Atatürk'e bağlayan Özgür Özel, "Bir gün teğmenler gelecek onları atanlar gidecek. Teğmenleri anlından öpüyoruz bu kararı alanın anlını karışlayacağız" aynı noktadayız bu konuda geri adım atmayız. Atatürk'ü unutmayan Atatürk'ü göğsüne koymak isteyen kolunun üzerine koymak isteyen birisine karşı izin vermemek Atatürk'ten rahatsız olmak demek aslında Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e düşman olduğunu ilan etmek demektir"

TAKVİM.COM.TR GERÇEĞE ULAŞTI
Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgi ve görüntülere göre olay Terkoğlu'nun anlattığı gibi değil...

İddiaların aksine, olayın merkezinde "Atatürk imzası" değil, üniformalarda bulunması gereken standart ve tek tip uygulama var.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre söz konusu Başçavuş, pilotların taktığı peçlerin birbirinden farklı olduğunu fark etti. Kimilerinin sol kola, kimilerinin sağ kola taktığı peçlerin oluşturduğu düzensizlik üzerine, yönergeler gereği tek tip ve standart bir görünüm talep etti.

Pilotların peçleri birbirinden farklı bazı pilotların peçi sol kola takarken bazıları sağ kola takıyor. Peçlerin tek tip ve standart olması isteniyor (Takvim.com.tr)Pilotların peçleri birbirinden farklı bazı pilotların peçi sol kola takarken bazıları sağ kola takıyor. Peçlerin tek tip ve standart olması isteniyor (Takvim.com.tr)

Başçavuş'un bu talebinde Atatürk imzasına dair herhangi bir yorumda bulunmadığı, aksine tamamen görsel bütünlük amacı güttüğü ifade edildi.

İkinci "teğmenler" yalanı

GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Oraya çıkan görüntüler de gerçeği teyit etti.

Görüntülerde pilotların kollarındaki peçlerin farklılık gösterdiği net şekilde görülüyor. Bu durumun TSK'nın benimsediği disiplin ve düzen açısından sorun teşkil ettiği, dolayısıyla müdahalenin tamamen prosedür gereği yapıldığı belirtiliyor.

AMAÇ TSK'YA OLAN GÜVENİ ZEDELEMEK Mİ?
Kamuoyunda büyük tepki toplayan "kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler" hadisesinde de benzer bir yöntem izlenmişti. Disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı Atatürk sloganlarına bağlayan CHP yandaşları yine meseleyi "Atatürk'e" bağladı. CHP yandaşlarının imza attığı bu operasyonlar aracılığıyla toplumda TSK'ya olan güvenin zedelenmesinin hedeflediğine dikkat çekiliyor.

MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSKdan ihraç edildiMSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSKdan ihraç edildi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni günün ilk açıklaması: Hayati tehlikesi devam ediyor
Vakıf Katılım
Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
ABD Suriye’ye normalleşme için şart mı koştu? Wall Street Journal’dan Trump liste verdi iddiası
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi
Türk Telekom
Ekrem İmamoğlu’ndan ’acil kodlu’ toplantı çağrısı! Tedbir kararının ardından dikkat çeken hamle! Birisiyle evde diğeriyle otelde görüştü!
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Meloni-Trump görüşmesinde gündeme damga vuran an
ABD Suriye’den çekiliyor mu? İlk görüntüler Deyrizor-Haseke arasından geldi
Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: Amacımız kalıcı tek hane!
ABD’den Google tekeline bir darbe daha! Mahkemeden 115 sayfalık karar
Sustalı Ceylan 3. bölümüyle bu akşam atv’de! Hayalleri uğruna çıkış yolu bulabilecek mi? Tüm hayatını değiştirecek teklif
CHP’nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine mutlak butlan dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK’dan belge istedi
Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!
Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne ihaleye fesat operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişi adliyeye sevk edildi
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar