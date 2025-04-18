İkinci "teğmenler" yalanı: CHP yandaşları bu kez "peç" üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek ne çıktı?

Teğmenler olayı ile aynı yerde durduklarını söyleyen Özel meseleyi yine Atatürk'e bağladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Özel şunları söyledi:

"Meseleyi Atatürk'e bağlayan Özgür Özel, "Bir gün teğmenler gelecek onları atanlar gidecek. Teğmenleri anlından öpüyoruz bu kararı alanın anlını karışlayacağız" aynı noktadayız bu konuda geri adım atmayız. Atatürk'ü unutmayan Atatürk'ü göğsüne koymak isteyen kolunun üzerine koymak isteyen birisine karşı izin vermemek Atatürk'ten rahatsız olmak demek aslında Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e düşman olduğunu ilan etmek demektir"

TAKVİM.COM.TR GERÇEĞE ULAŞTI

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgi ve görüntülere göre olay Terkoğlu'nun anlattığı gibi değil...

İddiaların aksine, olayın merkezinde "Atatürk imzası" değil, üniformalarda bulunması gereken standart ve tek tip uygulama var.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre söz konusu Başçavuş, pilotların taktığı peçlerin birbirinden farklı olduğunu fark etti. Kimilerinin sol kola, kimilerinin sağ kola taktığı peçlerin oluşturduğu düzensizlik üzerine, yönergeler gereği tek tip ve standart bir görünüm talep etti.