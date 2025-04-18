İkinci "teğmenler" yalanı: CHP yandaşları bu kez "peç" üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek ne çıktı?

Teğmenler olayı ile aynı yerde durduklarını söyleyen Özel meseleyi yine Atatürk'e bağladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Özel şunları söyledi:
"Meseleyi Atatürk'e bağlayan Özgür Özel, "Bir gün teğmenler gelecek onları atanlar gidecek. Teğmenleri anlından öpüyoruz bu kararı alanın anlını karışlayacağız" aynı noktadayız bu konuda geri adım atmayız. Atatürk'ü unutmayan Atatürk'ü göğsüne koymak isteyen kolunun üzerine koymak isteyen birisine karşı izin vermemek Atatürk'ten rahatsız olmak demek aslında Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e düşman olduğunu ilan etmek demektir"
TAKVİM.COM.TR GERÇEĞE ULAŞTI
Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgi ve görüntülere göre olay Terkoğlu'nun anlattığı gibi değil...
İddiaların aksine, olayın merkezinde "Atatürk imzası" değil, üniformalarda bulunması gereken standart ve tek tip uygulama var.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre söz konusu Başçavuş, pilotların taktığı peçlerin birbirinden farklı olduğunu fark etti. Kimilerinin sol kola, kimilerinin sağ kola taktığı peçlerin oluşturduğu düzensizlik üzerine, yönergeler gereği tek tip ve standart bir görünüm talep etti.
Pilotların peçleri birbirinden farklı bazı pilotların peçi sol kola takarken bazıları sağ kola takıyor. Peçlerin tek tip ve standart olması isteniyor (Takvim.com.tr)
Başçavuş'un bu talebinde Atatürk imzasına dair herhangi bir yorumda bulunmadığı, aksine tamamen görsel bütünlük amacı güttüğü ifade edildi.
GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Oraya çıkan görüntüler de gerçeği teyit etti.
Görüntülerde pilotların kollarındaki peçlerin farklılık gösterdiği net şekilde görülüyor. Bu durumun TSK'nın benimsediği disiplin ve düzen açısından sorun teşkil ettiği, dolayısıyla müdahalenin tamamen prosedür gereği yapıldığı belirtiliyor.
AMAÇ TSK'YA OLAN GÜVENİ ZEDELEMEK Mİ?
Kamuoyunda büyük tepki toplayan "kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler" hadisesinde de benzer bir yöntem izlenmişti. Disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı Atatürk sloganlarına bağlayan CHP yandaşları yine meseleyi "Atatürk'e" bağladı. CHP yandaşlarının imza attığı bu operasyonlar aracılığıyla toplumda TSK'ya olan güvenin zedelenmesinin hedeflediğine dikkat çekiliyor.