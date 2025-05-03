Karşılaşmanın 24. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla Giacomo Raspadori, Napoli'yi öne geçirdi. Geriye kalan dakikalarda skor değişmedi ve mavi-beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte Antonio Conte yönetimindeki Napoli, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı (6 galibiyet, 3 beraberlik). Puanını 77'ye yükselten Napoli, en yakın takipçisi Inter'in bir maç fazlasıyla 6 puan önünde zirvede yer alıyor.

Napoli, 36. haftada sahasında Genoa ile karşılaşacak. Lecce ise Hellas Verona deplasmanına gidecek ve çok kritik maçtan puan veya puanlar çıkarmaya çalışacak.