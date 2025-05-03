SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kritik virajda hata yok! Lecce - Napoli: 0-1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Napoli, deplasmanda Lecce’yi 1-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet elde etti. Ettore Giardiniero Stadyumu'nda oynanan mücadelede üç puanı getiren gol Giacomo Raspadori’den geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 21:22 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 21:22
Kritik virajda hata yok! Lecce - Napoli: 0-1 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Karşılaşmanın 24. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla Giacomo Raspadori, Napoli'yi öne geçirdi. Geriye kalan dakikalarda skor değişmedi ve mavi-beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte Antonio Conte yönetimindeki Napoli, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı (6 galibiyet, 3 beraberlik). Puanını 77'ye yükselten Napoli, en yakın takipçisi Inter'in bir maç fazlasıyla 6 puan önünde zirvede yer alıyor.

Napoli, 36. haftada sahasında Genoa ile karşılaşacak. Lecce ise Hellas Verona deplasmanına gidecek ve çok kritik maçtan puan veya puanlar çıkarmaya çalışacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti | İşte cenaze programı | Başkan Erdoğan’dan ve MİT’ten mesaj...
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar! Biz bu topraklarda ev sahibiyiz
CHP’den yine taşıma operasyon! Konya mitinginde Konyalı yok
KKTC’ye yakışır Külliye! Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarını açtı: Bir mühür daha vuruyoruz
Sınır tanımaz! Galatasaray - Sivasspor: 4-1 | MAÇ SONUCU
İstanbul’da deprem! | Prof. Dr Şükrü Ersoy Enteresan diyerek açıkladı | SON DEPREMLER LİSTESİ
Zelenskiy’den Trump mesajı: Vatikan’daki görüşme en kısa ama en anlamlı olanıydı
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Capacity AVM’nin sahibi rüşvet dalgasını anlattı: Önce 3 sonra 5 milyon dolar istediler
Yunan’da Rum’da Başkan Erdoğan paniği! Kıbrıs ziyareti korkuttu provokasyon başladı
Yine CHP yine çöp dağları… Beşiktaşlı isyan etti
Bu telefonları kullananlar dikkat! Bakanlık harekete geçti: Hepsi toplanacak
Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor
Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir’den Takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Türkiye ile Suriye arasında yeni hat kuruluyor
Sarıyer’de yol çöktü! Ölü ya da yaralı var mı? Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
Papa olmak isterim demişti! Trump yapay zekayla kendini Papa olarak çizdirdi
Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda
Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor
Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti
Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi
Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...