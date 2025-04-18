Sustalı Ceylan 3. bölümüyle bu akşam atv’de! Hayalleri uğruna çıkış yolu bulabilecek mi? Tüm hayatını değiştirecek teklif

Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünden kareler (Takvim.com.tr)
Kader ağlarını örerken; Ferhat, Ceylan'ı hiç bilmediği bu tehlikeli dünyanın içinde koruyabilecek midir? Ceylan, oğlunu kurtarmak için ne kadar ileri gidecek; karanlığın içinde zar zor yaşattığı hayalleri uğruna bir çıkış yolu bulabilecek midir?
Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünden kareler (Takvim.com.tr)
ÇOK DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK
Öte yandan merakla beklenen 3. bölüm öncesi Takvim.com.tr yazarı Sinan Özedincik Sustalı Ceylan'ın hikayesini köşesine taşıdı. Dizinin önemli toplumsal konulara ve dünyada yaşanan acı gerçeklere ayna tuttuğunu belirten Özedincik, "Yayınlandıkça daha geniş kitlelere ulaşması ve sosyal konulara dair farkındalık yaratacağı belli." ifadelerini kullandı.
"Bir baba, oğlunun böbreğini sevgilisine para vermek için satar mı?" Bu çok derin, trajik ve çarpıcı bir soru. Normal şartlar altında bir baba, evladının canını tehlikeye atacak bir şey yapmaz, sevgi, koruma ve fedakârlık içgüdüsüyle hareket eder… Ama burada anlatılan durumda sevgiyi "satın almak" için böbreği satmak gibi çarpık bir denklem kurulmuş. Bu, ya büyük bir çaresizliği ya da sevgi kavramının ciddi şekilde sapmaya uğradığını gösteriyor.
Eğer bir baba, sevgiyi kazanmak ya da sürdürmek için böyle bir şeye kalkışıyorsa, orada hem sevgi hem de insanlık adına sorgulanması gereken çok şey var. Sevgi parayla alınacak bir şey değil, hele bir çocuğun sağlığı pahasına hiç değil!
Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünden kareler (Takvim.com.tr)
Bu akşam atv'de izleyeceğiniz "Sustalı Ceylan" dizisi, sadece bir televizyon yapımı olmaktan çok, toplumsal yaraları deşen, seyirciyi sorgulamaya iten güçlü bir hikâyeyi merkeze alıyor. Bu yüzden bir haftadır bu konu tartışılıyor.
Dizinin düşündürdüklerini birkaç başlıkta ele alabiliriz. Örneğin kadının sessizliği ve direnişi... Ceylan karakteri, genç yaşta anne olmuş, baskılarla şekillenmiş bir kadını temsil ediyor. Onun yaşadığı hayat, birçok kadının sessizce yaşadığı gerçekleri yansıtıyor. Aile içi baskı, toplumun dayattığı roller ve erkek egemen düzenin içinde "sesini çıkaramayan" ama bir noktada "sustalısını" çeken kadın!
Bir diğer konu ise aile ilişkileri ve çarpık sevgi… Dizideki baba figürü aracılığıyla, sevginin nasıl çarpık yollarla ifade edildiği sorgulanıyor. Sevgi mi, sahiplenme mi? Koruma mı, yoksa kontrol mü? Bir baba, gerçekten evladı için neyi göze alır, neyi asla yapmaz? Bu sorular, izleyiciyi kendi aile ilişkilerini gözden geçirmeye itiyor.
Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünden kareler (Takvim.com.tr)
Dizi aynı zamanda sessiz kalınan konulara da değiniyor. Örneğin; genç yaşta doğum yapan kadınlar, tek başına çocuk büyüten anneler, sistemden dışlanan bireyler ve görmezden gelinen travmalar.
Bazı karakterlerin eylemleri, örneğin çocuğun zarar görmesi pahasına yapılan seçimler, izleyiciye üç soru sorduruyor.
Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünden kareler (Takvim.com.tr)
• "İyilik" ne zaman kötüleşir?
• Sevgiyi satın alabilir misin?
• Her fedakârlık, gerçekten fedakârlık mı, yoksa bencillik mi?
"Sustalı Ceylan" izleyiciye aynayı tutan bir yapım. Bazen rahatsız eden, bazen de düşündüren… Her sahnesinde "susmak" ile "patlamak" arasındaki ince çizgiyi anlatıyor.