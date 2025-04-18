Sustalı Ceylan 3. bölümüyle bu akşam atv’de! Hayalleri uğruna çıkış yolu bulabilecek mi? Tüm hayatını değiştirecek teklif

Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünden kareler (Takvim.com.tr)

ÇOK DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Öte yandan merakla beklenen 3. bölüm öncesi Takvim.com.tr yazarı Sinan Özedincik Sustalı Ceylan'ın hikayesini köşesine taşıdı. Dizinin önemli toplumsal konulara ve dünyada yaşanan acı gerçeklere ayna tuttuğunu belirten Özedincik, "Yayınlandıkça daha geniş kitlelere ulaşması ve sosyal konulara dair farkındalık yaratacağı belli." ifadelerini kullandı.



"Bir baba, oğlunun böbreğini sevgilisine para vermek için satar mı?" Bu çok derin, trajik ve çarpıcı bir soru. Normal şartlar altında bir baba, evladının canını tehlikeye atacak bir şey yapmaz, sevgi, koruma ve fedakârlık içgüdüsüyle hareket eder… Ama burada anlatılan durumda sevgiyi "satın almak" için böbreği satmak gibi çarpık bir denklem kurulmuş. Bu, ya büyük bir çaresizliği ya da sevgi kavramının ciddi şekilde sapmaya uğradığını gösteriyor.

Eğer bir baba, sevgiyi kazanmak ya da sürdürmek için böyle bir şeye kalkışıyorsa, orada hem sevgi hem de insanlık adına sorgulanması gereken çok şey var. Sevgi parayla alınacak bir şey değil, hele bir çocuğun sağlığı pahasına hiç değil!