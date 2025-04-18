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ABD Suriye’ye normalleşme için şart mı koştu? Wall Street Journal’dan Trump liste verdi iddiası

ABD Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için Şam’a şart mı koşuyor? Wall Street Journal gazetesi ABD'nin, yaptırımların sınırlı şekilde hafifletilmesi karşılığında Suriye hükümetinden "aşırılık yanlılarına" karşı harekete geçmesini ve ülkede bulunan Filistinli grupları sınır dışı etmesini talep ettiğini iddia etti.

Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 13:33 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 13:33
ABD Suriye’ye normalleşme için şart mı koştu? Wall Street Journal’dan Trump liste verdi iddiası

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ABD'nin Suriye yönetimiyle normalleşmek ve yaptırımların hafifletilmesi için Şam'a şart koştuğu iddia edildi. Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin, yaptırımların sınırlı şekilde hafifletilmesi karşılığında Suriye hükümetinden "aşırılık yanlılarına" karşı harekete geçmesini ve ülkede bulunan Filistinli grupları sınır dışı etmesini talep ettiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

ABD'DEN SURİYE'YE ŞART

Gazetenin haberine göre konuya aşina yetkililer, WSJ'ye, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suriye'deki yeni yönetimden talep ettiklerini içeren bir politika yönergesi hazırladığını söyledi.

Yetkililer, yönergede devrik rejimden kalan kimyasal silahların muhafazası için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile çalışmak, uranyum rezervlerini güvence altına almak ve Suriye'de kaybolan 14 ABD vatandaşının bulunması için irtibat görevlisi atamak gibi isteklerin yer aldığını anlattı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, DHASuriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, DHA

FİLİSTİNLİ GRUPLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİNİ İSTEDİ

Ayrıca yetkililer, Trump yönetiminin bu taleplere ek olarak, Şam hükümetinden, "aşırılık yanlılarının" bastırılmasını, ülkede bulunan Filistinli grupların bağış toplamak gibi faaliyetlerinin yasaklanmasını ve bu grupların sınır dışı edilmesini talep ettiğini iddia etti.

YAPTIRIM MUAFİYETİ UZATILACAK MI?

Şam'ın ülkedeki "aşırılık yanlılarına" karşı kamuya açık bir bildiri yayınlamasının da istendiğini belirten yetkililer, bunların karşılığında eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimince çıkarılan ve Suriye'ye yardım akışını hızlandırmayı amaçlayan dar kapsamlı yaptırım muafiyetinin uzatılmasını değerlendireceğini ileri sürdü.

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KONU TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE TERÖR LİSTESİ

Yetkililer, Suriye yönetiminin, ABD'nin söz konusu istekleri doğrultusunda adımlar atması halinde Trump yönetiminin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü açıkça tanıyacağını, diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı ve yeni yönetimdeki bazı isimleri terör listesinden çıkarmayı gündemine alacağını iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden biri de yeni taleplere ilişkin WSJ'a verdiği demeçte, "ABD, şu anda Suriye'deki herhangi bir oluşumu meşru hükümet olarak tanımamaktadır. Suriye'nin geçici yetkilileri terörizmi tamamen reddetmeli ve bastırmalı." ifadesini kullandı.

Öte yandan yönergede, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı veya iki ülke arasındaki ilişkileri konu alan herhangi bir ifadenin yer almadığına işaret eden yetkililer, Trump yönetiminin, Rusya'ya ait askeri üslerin ülkeden çıkarılmasına ilişkin Suriye hükümetine uygulanan baskılardan şimdilik vazgeçtiğini öne sürdü.

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