Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'ın üzerine şaibe gölgesi düştü.
Kurultay sürecinde bavul bavul dolarlar, lüks telefonlar ve oy karşılığı makamlar dağıtıldığı bizzat CHP'liler tarafından itiraf edildi.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri kurultay Levent Çelik, Hatip Karaaslan ve Yılmaz Özkanat kurultayın iptali için başvuru yaptı.
Lütfü Savaş ve bazı CHP delegeleri kurultayın iptali için dava açtı (Takvim.com.tr)
Davalar Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Bursa'dan Hakkari'ye Bitlis'ten Erzurum'a çok sayıda itirafçının ifadeleri mahkeme tutanaklarında yer aldı.
Bugün yapılan ilk duruşmanın ardından dava 26 Mayıs 2025'e ertelendi.
Takvim.com.tr CHP kurultayına iptal davasının duruşma tutanaklarına ulaştı (Takvim.com.tr)
TAKVİM DURUŞMA TUTANAKLARINA ULAŞTI
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen CHP kurultayına iptal davasının duruşma tutanaklarına ulaştı.
Tutanaklarda bir kısım delegenin irade fesadına uğratıldığı bu sebeple söz konusu kurultayın mutlak butlan ile iptal edilmesi gerektiği ve yok hükmünde sayılması gerektiği davacı kesim tarafından vurgulandı.
Mevcut CHP yönetim kurulu, parti meclisinin ve disiplin kurulunun görevden uzaklaştırılmasının istendi. Söz konusu kurultayın iptal edilerek CHP yönetimine geçici kurul atanması talep edildi.
Özgür Özel ve yönetim kadrosunun görevden uzaklaştırılmasını talep eden davacılar Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki dönem yönetiminin göreve iade edilmesini istedi. Mutlak butlan ile sakatlanmış yok hükmündeki 4-5 kasım 2023 tarihli kurultayın ve kurultayda alınan tüm kararların iptali istendi.
Takvim.com.tr CHP kurultayına iptal davasının duruşma tutanaklarına ulaştı (Takvim.com.tr)
KURULTAY MUTLAK BUTLAN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YOK HÜKMÜNDE
Kurultayın iptalini isteyen Lütfü Savaş ve CHP delegelerinin vekili Onur Yusuf Üregen, "Dava dilekçemizi tekrar ederiz, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen kurultayda alınan kararlar ve alınan kararlar bir kısım delegelerin irade fesadına uğratılması ve Mutlak butlan ile sakatlanması sebebi ile iptali gerekir, yok hükmündedir. Mutlak Butlan ile sakatlanmış olan ve yok hükmünde olan kurultayda genel başkan seçilen Özgür Özelin tekrar olağanüstü kurultay kararı alması mümkün değildir" dedi.
"SADECE ÖZGÜR ÖZEL'İN BELİRLEDİĞİ KİŞİLERE PM'DE OY VERİLMESİ SÖYLENDİ"
Son yapılan olağanüstü kurultayın iptali için de dava açılacağını dile getiren Üregen "Olağanüstü kurultayda sadece Özgür Özel'in belirlediği kişilere parti meclisinde oy verilmesi söylenmiştir. 06/04/2025 tarihinde gerçekleştirilen kurultayda oy kullanan delegelerinin iradelerinin fesada uğratılması sebebi ile mutlak butlan ile sakatlandığından yok hükmünde sayılması gerekir" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL KONGRESİ DE SAKAT, 196 KURULTAY DELEGESİ DELEGE NİTELİĞİNDE DEĞİL"
Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi'nin de suç kapsamlı eylemler çerçevesinde "yok hükmünde" olduğunu dile getiren davacı vekili şöyle konuştu:
İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararlar mutlak butlan ile sakatlandığından seçilen 196 kurultay delegesi de delege niteliğine sahip olamayacaktır. Ne var ki 06/04/2025 tarihli kurultayda bu 196 delege de oy kullanmıştır. Bu gerçeklik de 06/04/2025 tarihli kurultayın yok hükmünde olduğunu ve mutlak butlan ile sakatlanmış olduğunu göstermektedir.
Bu gerekçeler ile 08/10/2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi ile başlayan 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP Kurultayını etkileyecek şekilde akçeli ilişkiler ve yaratılan irade fesadı nedeni ile gerçekleştirilen 06/04/2025 tarihli CHP Kurultayının da hukuken yok hükmünde bulunduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Bu nedenle 21/03/2025 tarihinde alınan olağanüstü kurultay kararının ve 06/04/2025 olağanüstü kurultayda alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespit ve belirlenmesi yapılarak eldeki davanın kabulüne ve tüm tedbir taleplerimizin kabulüne karar verilsin. Sulh olma ihtimalimiz yoktur, davamızın kabulüne karar verilsin.