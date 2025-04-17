Takvim.com.tr CHP kurultayına iptal davasının duruşma tutanaklarına ulaştı (Takvim.com.tr)





KURULTAY MUTLAK BUTLAN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YOK HÜKMÜNDE



Kurultayın iptalini isteyen Lütfü Savaş ve CHP delegelerinin vekili Onur Yusuf Üregen, "Dava dilekçemizi tekrar ederiz, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen kurultayda alınan kararlar ve alınan kararlar bir kısım delegelerin irade fesadına uğratılması ve Mutlak butlan ile sakatlanması sebebi ile iptali gerekir, yok hükmündedir. Mutlak Butlan ile sakatlanmış olan ve yok hükmünde olan kurultayda genel başkan seçilen Özgür Özelin tekrar olağanüstü kurultay kararı alması mümkün değildir" dedi.



"SADECE ÖZGÜR ÖZEL'İN BELİRLEDİĞİ KİŞİLERE PM'DE OY VERİLMESİ SÖYLENDİ"



Son yapılan olağanüstü kurultayın iptali için de dava açılacağını dile getiren Üregen "Olağanüstü kurultayda sadece Özgür Özel'in belirlediği kişilere parti meclisinde oy verilmesi söylenmiştir. 06/04/2025 tarihinde gerçekleştirilen kurultayda oy kullanan delegelerinin iradelerinin fesada uğratılması sebebi ile mutlak butlan ile sakatlandığından yok hükmünde sayılması gerekir" ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL KONGRESİ DE SAKAT, 196 KURULTAY DELEGESİ DELEGE NİTELİĞİNDE DEĞİL"



Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi'nin de suç kapsamlı eylemler çerçevesinde "yok hükmünde" olduğunu dile getiren davacı vekili şöyle konuştu:



İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararlar mutlak butlan ile sakatlandığından seçilen 196 kurultay delegesi de delege niteliğine sahip olamayacaktır. Ne var ki 06/04/2025 tarihli kurultayda bu 196 delege de oy kullanmıştır. Bu gerçeklik de 06/04/2025 tarihli kurultayın yok hükmünde olduğunu ve mutlak butlan ile sakatlanmış olduğunu göstermektedir.



Bu gerekçeler ile 08/10/2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi ile başlayan 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP Kurultayını etkileyecek şekilde akçeli ilişkiler ve yaratılan irade fesadı nedeni ile gerçekleştirilen 06/04/2025 tarihli CHP Kurultayının da hukuken yok hükmünde bulunduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.



Bu nedenle 21/03/2025 tarihinde alınan olağanüstü kurultay kararının ve 06/04/2025 olağanüstü kurultayda alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespit ve belirlenmesi yapılarak eldeki davanın kabulüne ve tüm tedbir taleplerimizin kabulüne karar verilsin. Sulh olma ihtimalimiz yoktur, davamızın kabulüne karar verilsin.