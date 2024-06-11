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İsmail Yüksek’ten büyük jest

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek, eski takımı Bursaspor’dan alacağı olan 100 bin TL’yi Yeşil-Beyazlı kulübe bağışladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
İsmail Yüksek’ten büyük jest

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TFF 3. Lig'e düşen ve maddi anlamda zor günler geçiren Bursaspor'a, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'ten destek geldi. Bir dönem Yeşil-Beyazlı takımda forma giyen Yüksek'in, Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi kulübe bağışladığı belirtildi. Bursaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100.000 TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Yıldız oyuncu, F.Bahçe'deki performansıyla milli takıma seçilmişti.

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