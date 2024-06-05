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Erden Timur gözyaşları içinde Galatasaray'dan istifa etti

Erden Timur'un vedası akıllara Fatih Terim'in sözlerini getirdi. Tutunacak bir dalının kalmadığını belirten Timur, “Bu, dışarıdan, rakiplerin yaptığı bir şey değil. İçeriden olduğu vakit bunun çaresi olmuyor” dedi. Terim, 2021 yılında Malatya maçı sonrası,“ İçeriyle de savaştım dışarıyla da savaştım. İçeridekiler dışarıdakilerden daha tehlikeli” açıklaması yapmıştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Erden Timur gözyaşları içinde Galatasaray’dan istifa etti

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Galatasaray'daki görevinden ayrıldığını duyuran Erden Timur'un basın toplantısına, sesi titreyerek kullandığı cümleler damga vurdu. Timur görevden ayrılmasıyla ilgili tutunacak bir dalının artık kalmadığını belirtirken "İftiralara, haksızlıklara 14 ay dayanmamın tek sebebi Galatasaray'dı. Bu dışarıdan, rakiplerin yaptığı bir şey değil. Bunlardan hiçbir sıkıntı duymam. Ama içeriden olduğu vakit bunun çaresi olmuyor" diye konuştu.

BİR TEK ICARDI ARKAMDAYDI
Erden Timur'un istifa sözleri Fatih Terim'in 3 yıl önce kurduğu cümleleri akıllara getirdi. 2021 yılında Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısında şampiyonluğu kaybettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim, "Yapmamız gereken başka işler vardı. İstifa zamanları vardı ama Galatasaray'ın hatrı için yapmadım. İçeriyle de savaştım dışarıyla da savaştım. İçeridekiler dışarıdakilerden daha tehlikeli. Ben yalnızım dediğim zaman çok şey ifade ettim ama anlamadılar" demişti. Timur'un Icardi ile ilgili verdiği örnek de çok konuşuldu. Timur, "Erden'i seviyoruz arkasındayız! Eee? Valla şöyle söyleyeyim; Mauro Icardi'den başka bu konuda öyle şey falan yok yani. Herkes işin civası" dedi.

DURSUN ÖZBEK SÖZ VERMİŞTİ
Timur, "Dursun Başkan '2024'te aday olmayacağım, ikinci dönem sen başkan olacaksın' dedi.... Bir gün açıklarım. Florya'da bir gün konuşuyorduk, 'Öyle bir niyetim şeyim olsa, üyelerimizin telefonunu açabilirim, kimsenin telefonunu açamıyorum' dedim. 10 yaşındaki kızım sınıf başkanı oldu, o bile seçmenle ilişkiyi biliyor. Öyle bir şey yok. İleriki zamanda olur ama öyle bir konu vardı ama dediğim gibi böyle bir istek de yoktu" ifadelerini kullandı.

KAN KUSTUM, KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM
Erden Timur, "Sponsorlukla ilgili eleştiriliyorum. 40 milyonluk sponsorluk imzalatmışım. İftiraların durması için sustum, olmadı. Bu iş Florya'ya kadar taşındı. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim. Sizce Galatasaray'ın en büyük sorunu bir sene daha şampiyon olup olmaması mı, yoksa Galatasaray her ivme kazandığında Galatasaray'a bu kadar bela açan, insanları kirleten bu kötü siyaset mi? Hangisi daha büyük problem?" dedi. Timur, "Her yoluyla çözüm aradım ama olmadı, olmadı. Olmadı bir türlü. 1 yıldır altyapıya herhangi bir yönetici atanmadı" diye konuştu.

Erden Timur, konuşmasının bir bölümünde duygusal anlar yaşadı. Timur, gözyaşlarına engel olamadı. Bu anlar sosyal medyada da çok tartışıldı.

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