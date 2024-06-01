Dünyanın en iyi teknik adamlarından Mourinho yeni sezonda Fenerbahçe’nin başında olacak

Ve Jose Morinho Fenerbahçe'de... Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk bombayı Sarı-Lacivertliler patlattı. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Portekizli çalıştırıcı gelecek sezon Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk hasretine son vermek için mücadele edecek. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ilk olarak Portekiz'de Sergio Conceiçao ile yüz yüze görüştü.

PORTEKİZ'DEN LONDRA'YA

50 yaşındaki teknik adamla anlaşamayan Branco, sonrasında Londra'ya geçti ve Jose Mourinho ile bir araya geldi. Branco, ilk görüşmede Portekizli teknik direktörü ikna etti ve anlaşma sağlandı. Mourinho 2+1 yıl Fenerbahçe'yi çalıştıracak. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım da tecrübeli hocayla anlaştı. Ancak, mevcut yönetim, şu an görevde olduğu için imza yetkisini kullanarak işi bitirdi.

FRED'İN KATKISI BÜYÜK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın bugün Şampiyonlar Ligi finalini Mourinho ile birlikte izleyeceği öğrenildi. Koç ve Ilıcalı'nın önümüzdeki hafta dünyaca ünlü teknik direktörü İstanbul'a getireceği belirtildi. Mourinho'nun ikna olmasında Fred'in yanı sıra Kezman ve Meireles'in katkısı büyük.



3'LÜ SAVUNMA BİLMECESİ

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, bir başka Portekzli teknik direktör Jorge Jesus'u 3'lü savunma oynatıyor diye eleştirmişti. 2 sezon önce şampiyonluğun elden kaçmasını 3'lü savunmaya bağlamıştı. Ancak yeni teknik direktör Mourinho da 3'lü savunmayı tercih ediyor. Portekizli hoca, son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştırmıştı. Roma da 3'lü savunma ile maçlara çıkıyordu.

MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayınca daha önce yaptığı açıklamalar da gündeme oturdu. Mourinho, 2015 yılında Chelsea'yi çalıştırırken şampiyonluk yolundaki en yakın rakibi Arsenal ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Jose Mourinho, "10 yıl kupasız kalmaktansa 'sıkıcı' olmayı tercih ederim" demişti. Fenerbahçe son Süper Lig şampiyonluğunu 2014 yılında elde etti. Bu sözler, daha göreve başlamadan sosyal medyada çok tartışıldı.

EN ÇOK KUPA KAZANAN 6. HOCA

Kulüpler düzeyinde UEFA Süper Kupa dışında yer aldığı tüm kulvarlarda en az bir şampiyonluk yaşayan Mourinho, 2000'de başladığı 24 yıllık teknik adamlık kariyerinde 26 kupa kazanma başarısı gösterdi. Portekizli hoca, en çok kupa kazanan 6. teknik direktör konumunda. Mourinho, tüm Avrupa kupalarını kazanma başarısı gösterdi. 2 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez Premier Lig'de zirveye çıktı. 4 kez yılın teknik direktörü seçilmeyi başardı.



Mourinho'nun ilk hedefi F.Bahçe'yi özlem duyduğu şampiyonluğa taşımak olacak.