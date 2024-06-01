Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Mevcut yönetimin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştığını duyurması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Bu gelişme sonrası akıllara İngiliz futbolunda etkili bir figür haline gelen Mourinho için İngiltere Premier Lig resmi hesabından yapılan paylaşım akıllara geldi. İşte hesaptan yapılan o ikonik paylaşım; 🏆 3 kupa, ✅ 363 maçta 217 galibiyet, 😂 Sayısız ikonik kutlama. ''Sadece bir tane Jose Mourinho var!''