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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024, 11:21 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024, 11:23

Mourinho Fenerbahçe'de! Premier League resmi hesabından Mourinho'ya özel paylaşım: ''Sadece bir tane Jose Mourinho var!''

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Mevcut yönetimin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştığını duyurması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Bu gelişme sonrası akıllara İngiliz futbolunda etkili bir figür haline gelen Mourinho için İngiltere Premier Lig resmi hesabından yapılan paylaşım akıllara geldi. İşte hesaptan yapılan o ikonik paylaşım; 🏆 3 kupa, ✅ 363 maçta 217 galibiyet, 😂 Sayısız ikonik kutlama. ''Sadece bir tane Jose Mourinho var!''

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