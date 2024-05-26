Kendimizi koruduk!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın ifadeleri ortaya çıktı. Kartal, "Benzer hadiseleri yakın zamanda Trabzonspor ile karşılaştığımız maç sonunda da yaşadığımız için büyük bir korku ve heyecan içinde, tamamen kendimizi koruma içgüdüsüyle hareket ederek ilgili şahsın saldırısını engellemeye ve durdurmaya çalıştım" dedi.

Doktor Ertuğrul Karanlık ise, "Sadece bayrağı almaya çalışan, sonradan isminin Ali Çelikkıran olduğunu öğrendiğim kişiyi engellemeye çalıştım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum" ifadelerini kullandı. Şüphelilerden Hulusi Belgü ise, "Ali Çelikkıran şu anda söylemek istemediğim galiz küfürler etti. Kendisine vurmak amacıyla değil de uzaklaştırmak amacıyla müdahalede bulundum" açıklamasını yaptı.