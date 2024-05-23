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Adım adım zirveye

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
Adım adım zirveye

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Derbi maçta 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal zirveye koşuyor. Deneyimli teknik adam, Sarı-Lacivertli ekipteki 3 döneminde 124 maça çıkarken, 85 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 de yenilgi aldı. Kartal, söz konusu dönemlerde 2.23 puan ortalaması tutturdu.

62 yaşındaki çalıştırıcının görev yaptığı dönemde Kanarya, 276 gol atıp, kalesinde 121 gol gördü. F.Bahçe tarihinin en yüksek ikinci puan ortalamasını Kartal elde ederken, zirvede ise Carlos Alberto Parreira var. Brezilyalı teknik adam 45 maçta 31 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Fenerbahçe o dönemde (1995- 96) 89 gol atıp, 35 gol yedi. Parreira, 2.27 puan ortalaması tutturmayı bildi.

ŞAMPİYONLUK ÜMIDİYLE YAŞIYORUM
İsmail Kartal dün basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Kartal, "Son maçımıza çıkacağız. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim, Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hafta sonu her şey lehimize dönebilir. Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum" dedi. İsmail hoca, "Biz nasıl Konya'da puan kaybettiysek, G.Saray da aynısını yaşayabilir" diye konuştu.

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