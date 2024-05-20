Öğretmenlik için başvuru zamanı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, bugünden itibaren 31 Mayıs'a kadar elektronik ortamda alınacak. Bakanlığın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvuru duyurusuna göre, sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz'da başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak. Başvuracak adayların, 2023'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekecek.

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