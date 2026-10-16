TREN YOLCULUĞUNDA KİMLİK KARTI YETERLİ OLACAK Dijital doğrulama sistemi üzerinden bilet alan vatandaşların yolculuk sırasında ayrıca hak sahipliği belgesi göstermelerine gerek kalmayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın trenlere kabul ve yolculuk sırasındaki kontrollerde biletleriyle birlikte yalnızca T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak. Engelli, gazi veya şehit yakını kartı gibi fiziki belgeler ayrıca istenmeyecek." açıklamasında bulundu.

Pasaport veya sürücü belgesi gibi alternatif kimlik belgeleriyle seyahat eden vatandaşların ise hak sahipliği kartlarını veya Engelsiz Mobil Uygulaması üzerinden oluşturulan anlık ve canlı karekodlu dijital kimlik belgelerini göstermeleri gerektiğini belirten Uraloğlu, ekran görüntüsü, fotoğraf ve PDF formatındaki belgelerin geçerli olmayacağını kaydetti.

MEVCUT ÜCRETSİZ SEYAHAT KAYITLARI GÜNCELLENECEK Yeni sistemin devreye alınmasıyla bilet satış sisteminde 2014 yılından bu yana oluşturulan ve ücretsiz veya indirimli seyahat paketi tanımlanan mevcut kayıtların pasif hale getirileceğini belirten Uraloğlu, ilgili vatandaşların geçiş süreci ve yeni uygulama hakkında SMS ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirileceğini bildirdi.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ücretsiz seyahat hakkı sorgusu olumsuz sonuçlanan vatandaşların ise hak sahipliği güncelleme ve veri doğrulama işlemleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine yönlendirileceğini kaydetti.

ÜCRETSİZ SEYAHAT İŞLEMLERİ DAHA HIZLI VE KOLAY OLACAK

Yeni uygulamayla vatandaşların seyahat süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın bilet alma işlemlerinden yolculuk sırasındaki kontrollere kadar tüm süreçlerini daha hızlı, kolay ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.

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