PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kartal Hatay'ı ateşe attı

26’da Massanga’nın golüyle geri düşen Beşiktaş 50’de Gedson’la eşitliği yakaladı. Hatay 57’de Fisayo ile öne geçse de son sözü Abou söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 06:59
Kartal Hatay’ı ateşe attı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Süper Lig'in 37. haftasında evinde Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı. 26'da Hatay golü buldu. Kullanılan kornerde arka direkte bomboş kalan Massanga topu ağlara yolladı: 0-1. 33'te Beşiktaş etkili geldi. Chamberlain'in uzaktan şutunu Bekaj köşeden çıkardı. Atağın devamında Demir Ege kaleyi düşündü. Kaleciyi de geçen topu Kilama çizgiden çıkardı.

50'de Gedson harika bir gole imza attı. Ceza sahası dışından şutunu çeken Portekizli meşin yuvarlağı çatala yolladı: 1-1. 57'de Hatay yeniden öne geçti. Strandberg'in penaltı noktasına çıkardığı topu Dele Bashiru ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası ofsayt kararı verilse de VAR uyarısı sonrası pozisyon gol değeri kazandı. Beraberlik golü için ataklarını sürdüren Beşiktaş 90+7'de VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Aboubakar attığı golle bir puanı getirdi.

10 MAÇTA 2 GALİBİYET
Mart ayından bu yana çıktığı 10 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Beşiktaş (4B 4M), bu süreçte sadece Kayserispor (1) ve İstanbulspor'dan (1) daha fazla galibiyet alabildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı? Dikkat çeken ambulans detayı! O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı
Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! 5’i asker 7 kişi yaralandı | Tokat Valiliği duyurdu: 2 kişi gözaltına alındı
Koza Altın İşletmeleri
Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma’ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!
Gayrimenkul sahipleri dikkat: Emlak vergisi için son tarih 31 Mayıs! Bu yıl ev alan 2025’te ödeyecek
Dışişleri Bakanlığı’ndan terör devleti İsrail’in sözcüsü Katz’a tarihi ayar
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in yerine Yavuz Doğan getirildi
Beşiktaş kendini yaktı!
Nefesler tutuldu! Aslantepe’de tarihi gün: TAKVİM’in usta yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini masaya yatırdı
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence edildi! Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı
Üçüncülük savaşı Trabzonspor’un
Merve Boluğur’un eski eşi Murat Dalkılıç evleniyor! Yeni sevgilisi ilk kez konuştu: Her şey olumlu ilerliyor...
Çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu doğum gününde annesi Suphiye Orancı’ya seslendi: Sen hiç göremedin...
Eski Mossad Başkan Yardımcısı Ben Barak’tan bomba itiraf: Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Dijital Telif Yasası için kritik tarihi açıkladı: Google geliyor
SON DAKİKA