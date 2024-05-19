Kartal Hatay’ı ateşe attı

Beşiktaş Süper Lig'in 37. haftasında evinde Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı. 26'da Hatay golü buldu. Kullanılan kornerde arka direkte bomboş kalan Massanga topu ağlara yolladı: 0-1. 33'te Beşiktaş etkili geldi. Chamberlain'in uzaktan şutunu Bekaj köşeden çıkardı. Atağın devamında Demir Ege kaleyi düşündü. Kaleciyi de geçen topu Kilama çizgiden çıkardı.

50'de Gedson harika bir gole imza attı. Ceza sahası dışından şutunu çeken Portekizli meşin yuvarlağı çatala yolladı: 1-1. 57'de Hatay yeniden öne geçti. Strandberg'in penaltı noktasına çıkardığı topu Dele Bashiru ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası ofsayt kararı verilse de VAR uyarısı sonrası pozisyon gol değeri kazandı. Beraberlik golü için ataklarını sürdüren Beşiktaş 90+7'de VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Aboubakar attığı golle bir puanı getirdi.



10 MAÇTA 2 GALİBİYET

Mart ayından bu yana çıktığı 10 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Beşiktaş (4B 4M), bu süreçte sadece Kayserispor (1) ve İstanbulspor'dan (1) daha fazla galibiyet alabildi.