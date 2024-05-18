Fahiş fiyata geçit yok

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti. A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner ile Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, Bakan Bolat'ı özel oturumlarında ağırladı.

İHRACAT REKOR KIRACAK

Ömer Bolat, ihracatta Mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamının yapılacağına dair işaretler olduğunu belirterek, "Geçen yıl yapılan 21.6 milyar dolarlık ihracatın bayağı üzerinde kapatacağız. Nisan ayı bayram tatiline denk geldiği için artış biraz düşük kaldı. Ama Mayıs ayı iyi gelecek" dedi. Bu yılın ilk çeyreğinde ihracat verilerinde olumlu bir yükseliş yaşandığının altını çizen Bakan Bolat, "Bu yıl ilk 4 ayda ihracatımızın artışı yüzde 2.74. Rakam olarak 83 milyar dolara geldik. Hedefimiz Orta Vadeli Program'da, 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı. Yani 377 milyar dolar döviz geliri elde etmek. Bu bizim ekonomimizi rahatlatır. Dış ticaret açığı için 106 milyar dolar hedefi vardı. Bizim kendi hedefimiz bunu 80 ve altına indirebilmek. İlk 4 ayda bunun işaretlerini görüyoruz. İthalatımızda yüzde 9'a yakın bir küçülme var ve dış ticaret açığımızda da yüzde 30'luk bir azalma var. Cari işlemler açığımız Mart itibarıyla son 12 ayda 31.2 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımız da 92 milyar dolara geriledi" ifadelerini kullandı.

GEMİ AVCILARI SUSTU

İsrail ile ticaretin 2 Mayıs itibarıyla durdurulduğunu hatırlatan Bolat, şöyle devam etti: "Önce 1.019 üründe ve 54 grupta ihracatı durdurduk. Bu mesele siyaset malzemesi yapıldı. Hükümetimiz buna siyaset istismarı olarak baksaydı seçimden önce ticareti durdururdu. Oradaki Filistinlilerin ticaretini de düşünerek kısmi anlamda ihracatı durdurmuştuk. Buna rağmen, 'gemi kalktı, gemi gidiyor' gibi gemi avcılığı yaparak istismar devam etti. 2 Mayıs'ta hükümet olarak ticareti tamamen durdurduk. Gümrüklere talimat verdik. Türkiye'nin tutumu dünyada vicdan sahibi herkes tarafından takdir edildi. Bu anlamda Türkiye dünyada da tek. Filistin ile AK Parti döneminde ticaret anlaşması, çifte vergilendirmeyi önleme ve yatırımların artmasına dönük anlaşmalar yapıldı. İsrail ile serbest ticaret anlaşması da 1996'da yapıldı. Şimdi İsrail'in STA anlaşmasını feshettiği belirtiliyor. Olabilir, biz kendi kararımızı aldık. Allah'a şükür ihracatımız artmaya devam ediyor, yeni pazarlar buluyoruz." 600



BİN ARAÇ STOKTAN ÇIKTI

Türkiye'de otomotiv ve emlak piyasasında yapılan çalışmaların fiyatları aşağı çektiğini anlatan Bakan Bolat, şunları söyledi: "Otomotivde 600 bin araç stoklanmıştı. Düzenlemeler yapıldıktan sonra ikinci elde fiyatlar yüzde 20 düştü, bu birinci ele de yansıdı. 'Bulunamaz' denilen otolar bulunur hale geldi.

Emlak siteleri ve sosyal medya platformlarını da denetledik. Marketler, gıda, hazır beton ve çimento sektörlerinde de indirim kampanyaları düzenlendi, bazıları fiyatları sabitledi. Denetimler de yaptık. 81 bin işletme ve 580 bin ürün denetlemeleri yapıldı. Geçen yıl İç Ticaret Genel Müdürlüğü üzerinden karaborsa, stokçuluk, haksız fiyat, fahiş fiyat denetlemelerinde 850 milyon lira; aldatıcı reklamlar, zararlı ürün konularında ise 1.2 milyar lira ceza kesildi. Rekabet Kurulu da geçen yıl 2.6 milyar lira ceza kesti, rekabete aykırı işlem yapan firmalara."



TAVUKÇULAR İLE İLGİLİ SORUŞTURMA

TBMM'de stokçuluk ve fahiş fiyat ile ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifinin görüşüldüğünü hatırlatan Bakan Bolat, "Cezalarda ciddi, 10 katı artışlar meydana gelecek. Stokçulukta bir takvim yılı içinde 3 kez yakalananlara kapatma cezası gelecek. Buradaki amaç caydırıcılık. Ticaretin piyasa şartları içinde yapılmasını, tüketicinin alım gücünün daraltılmamasını, fahiş fiyat ile istismar edici uygulamalara gidilmemesini amaçlıyoruz. Rekabet kurulu da kartel, tekelcilik, hakim durumu kötüye kullanılmasına bakıyor. Onların cezası daha yüksek. Şu anda tavuk sektörüyle alakalı büyük bir soruşturma tamamlanmak üzere'' dedi.