Kalbim kırık

Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Bebek sahil yolunda seyir halinde görüntülendi. Araç içerisinde sıkışan trafikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derici, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi Gökhan Fırat hakkında konuştu. Aşklarını yoğun bir şekilde yaşayan şarkıcı, ilişkisi bittiği için çok üzgün olduğunu söyledi. Derici, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ama şunuda bilmenizi isterim ki çok üzgünüm. Ve kalbim çok kırık" dedi. Ayrılıkları hakkında hiç bir zaman konuşmayan İrem Derici, bu açıklamalarından sonra akıllara, "Sevgilisi tarafından ihanete mi uğradı?" sorularını getirdi. Akan trafikte yavaş yavaş ilerleyen Derici, yaz için hazırlık aşamasında olduğunu ve turnelere başlayacağını dile getirdi. "Yazın iş ve tatil bir arada olacak. Avrupa turnem ve Türkiye'de de konserlerim olacak. Bu yazı biraz çalışarak geçireceğim. Yoğun bir tempoya gireceğiz" diyerek akan trafikte gözlerden kayboldu.

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