Mülakat puanı değişti

Sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav başarı puanının, "KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si" alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik değişikliği yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan yönetmelikle 3 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı yönetmeliğe yeni hüküm eklendi. İlk uygulama, yeni açıklanan 20 bin öğretmen atamasında devreye girecek. Atamaya ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.

Burcu ŞEN

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