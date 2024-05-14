Her şey için teşekkürler hocam!

Ses getiren transferler ve mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda 36. hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak.

AYRILIK KARARI NETLEŞTİ

Sezon bitiminde yapılacak seçimde yeniden aday olma kararı alan Fenerbahçe'nin 1 numarası Ali Koç, sadece yönetimde değil teknik ekipte de bir değişiklik yapmayı hedefliyor. Başkan Koç'un teknik direktör İsmail Kartal ile Konyaspor maçı sonrası görüştüğü ve "Hocam çok başarılı oldun. Ama yeni sezonda başka planımız var. Emek ve gayretiniz için çok teşekkür ederiz" dediği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL ÇOK KIRGIN

Başkan Koç'un sözlerinden sonra kırılan Kartal'ın maç sonunda geleceğiyle ilgili yaptığı, "Ben, gel denildiğinde gelir, git denildiğinde giderim. Ben, F.Bahçe'nin çocuğuyum" sözlerinin sitem içerdiği öğrenildi.

CİMBOM 1 PUAN UZAKLIKTA

36 haftada 29 galibiyet alan Fener, 92 gol atarken 31 gol yedi. Sarı-Lacivertliler, 99 puanlı Galatasaray'ın ardından 93 puanla 2. sırada. Pazar günkü derbide Cimbom, 1 puan bile alması durumunda şampiyon olacak.

2.38'LİK ORTALAMA YAKALADI

İsmail Kartal, Süper Lig'de maç başına 2.58 ortalama yakalarken, genel ortalamada ise 2.38 maç başına galibiyet oranı elde etti.