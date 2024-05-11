Hande Baladın'ın kariyerine odaklanan 'Baladın' belgeseli, düzenlenen özel bir etkinlikle beğeniye sunuldu. 'Baladın' belgeselinin ilk gösterimi yetenekli sporcunun yakın çevresi, spor, magazin ve sosyal medya dünyasının ünlü yüzleri ve basın mensuplarının katıldığı özel bir davetle gerçekleşti. Baladın, "Heyecanlı ve gerginim. Kariyerim halen devam ediyor. Bizim camiamızda ilk defa yapılıyor. Kariyerimin bittiğinde bu projeyle mutlu ve gururlu hissedeceğim" dedi.

"GÖZ ÖNÜNDEYİZ"

Fragmanda söylediği, "26 yaşında biri için belgesel yapılır mı?" sözleri için milli voleybolcu, "Bu proje ilk geldiğinde, '26 yaşında birine belgesel çekilir mi?' karşılığını verdim. Çektik ve bir ilk oldu. Eleştirilerle alakalı negatif ve pozitif olarak açığız. Voleybol Milli Takımı olarak artık göz önündeyiz. Negatifleri duymak hoşumuza gitmiyor ama açığız, normal olarak karşılıyoruz" şeklinde konuştu.