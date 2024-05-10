Yapay zeka Z kuşağıyla hızlanacak

Yetenek şirketi Randstad'ın 2024 İK Trendleri ve Ücret Raporu'nda, yapay zeka konusunda kurumların çekimser davranması dikkat çekti. Bilişim Haftası ardından teknoloji alanında faaliyet gösteren sektörleri değerlendiren Randstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli'ye göre Z kuşağı, iş verenlerin yapay zekaya olan mesafeli duruşunu pozitif anlamda değiştirecek. Gedikli; "Yaptığımız son araştırmada, yapay zeka uygulamalarının işgücü piyasası üzerinde yaratacağı etki yüzde 50 oranında iş sayısını azaltacağı şeklinde karşımıza çıkıyor. Kurumlar arasında yüzde 37'lik bir kesim yapay zeka kullanımını destekliyor ve bunu genişletmeyi planlıyor. Buna karşın kurumların yüzde 39'u yapay zeka kullanımına ilişkin net bir görüşe sahip değil. Yöneticilerin yüzde 19'u yapay zekanın kullanımına yalnızca belirli alanlarda açıkken, yüzde 5'i ise yakın gelecekte yapay zeka kullanımını öngörmüyor" diye konuştu.

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