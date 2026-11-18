İmzası kurumadan transfer! Beşiktaş 15 milyon euroya yeni Ghezzal
Ara transfer döneminde sağ kanadını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yaz aylarında kadrosuna katamadığı Fares Ghedjemis için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların daha önce bonuslarla birlikte 15 milyon euro teklif ettiği Cezayirli yıldız için Frosinone'nin 20 milyon euro beklentisi bulunuyor. Ekim ayında sözleşmesini 2030'a kadar uzatan 24 yaşındaki futbolcuyla Avrupa'dan başka kulüpler de ilgileniyor.
Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemi öncesinde sağ kanat takviyesi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların yaz aylarında kadrosuna katmak istediği ancak transferini tamamlayamadığı Fares Ghedjemis'i yeniden gündemine aldığı iddia edildi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmeyi istediği 24 yaşındaki Cezayirli futbolcu için yönetimin bir kez daha Frosinone ile görüşme yapmaya hazırlandığı belirtildi.
YAZIN 15 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ
Beşiktaş, geçtiğimiz yaz Fares Ghedjemis'i transfer etmek için bonuslarla birlikte 15 milyon euro seviyesinde bir teklif sundu. Ancak siyah-beyazlıların girişimi sonuç vermedi ve oyuncu İtalya'da kaldı.
Sağ kanattaki futbolculardan beklediği katkıyı alamadığı belirtilen Beşiktaş, ara transfer döneminde aynı isim için yeniden girişimde bulunmayı değerlendiriyor.
Yönetimin, ilk görüşmelerden farklı bir formülle Frosinone'nin kapısını çalabileceği ifade edildi.
FROSINONE'NİN TALEBİ 20 MİLYON EURO
Transferin önündeki en önemli engellerden biri İtalyan ekibinin bonservis beklentisi. Frosinone, Ghedjemis için 20 milyon euro talep ediyor.
İtalyan basınından Tuttomercatoweb ise 6 Kasım'da yayımladığı haberinde oyuncunun değerlemesinin 25 milyon euro seviyesine yükseldiğini yazdı.
İki haberdeki bonservis rakamlarının farklı olması, ocak ayında yapılabilecek görüşmelerde kulübün güncel talebinin belirlenmesini önemli hale getiriyor.
SÖZLEŞMESİNİ 2030'A KADAR UZATTI
Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Cezayirli yıldız, 8 Ekim 2026 tarihinde Frosinone ile yeni sözleşme imzaladı.
İtalyan kulübü, yaz aylarında birçok takımdan teklif aldığı belirtilen futbolcunun kontratını 30 Haziran 2030'a kadar uzattı.
Uzun süreli sözleşme, Frosinone'nin olası transfer görüşmelerindeki pazarlık gücünü artırırken Beşiktaş'ın bonservis maliyetini düşürme planını da zorlaştırıyor.
Siyah-beyazlıların talep edilen rakama yaklaşamaması durumunda transfer listesindeki diğer kanat oyuncularına yönelebileceği ifade edildi.
MONACO VE İSKOÇ DEVLERİ DE İLGİLENDİ
Fares Ghedjemis, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın yanı sıra Monaco, Celtic ve Rangers'ın da gündemine geldi.
Fransız temsilcisi Monaco'nun oyuncuyla yakından ilgilendiği, Cezayirli futbolcunun da o dönemde Fransız kulübünün projesine olumlu yaklaştığı yazıldı.
Celtic ve Rangers'ın ise yaz aylarındaki transfer yarışından çekildiği haberleri yayımlandı. Fotomaç'ın son haberinde İskoç ekiplerinin oyuncuyu yeniden takip ettiği iddia edildi.
RACHID GHEZZAL'I ANDIRIYOR
Fares Ghedjemis, özellikle sağ kanattan içeri kat ederek geliştirdiği hücumlarla dikkat çekiyor.
Sol ayağını etkili kullanan 24 yaşındaki futbolcu, hızı, dripling becerisi ve bire bir pozisyonlardaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Sağ kanadın yanı sıra sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.
Cezayirli yıldızın oyun tarzı, Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonundaki şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan vatandaşı Rachid Ghezzal'a benzetiliyor.
Ghedjemis, L'Equipe'e verdiği röportajda Riyad Mahrez'i örnek aldığını belirtmişti. Eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano da oyuncunun stilini Domenico Berardi'nin en iyi dönemine benzetmişti.
10 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Fares Ghedjemis, 2026-2027 sezonunda Frosinone formasıyla hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekti.
Cezayirli futbolcu, Serie A'da görev yaptığı 9 karşılaşmada 1 gol ve 4 asist kaydetti. İtalya Kupası'nda da 1 asist yapan oyuncu, toplam 10 maçta 6 gole doğrudan katkı sağladı.
Frosinone kariyerinde ise 76 karşılaşmada 18 gol ve 9 asiste ulaştığı belirtildi.
AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ghedjemis, kariyerinin sonraki döneminde Avrupa kupalarında mücadele eden bir takımda forma giymek istiyor.
Frosinone ile sözleşmesini uzatmasının ardından kulübünün sportif hedeflerine bağlılığını dile getiren 24 yaşındaki futbolcunun, yeni bir transfer fırsatında Avrupa kupalarına katılımı değerlendirme ölçütlerinden biri olarak gördüğü ifade edildi.