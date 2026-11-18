İtalyan kulübü, yaz aylarında birçok takımdan teklif aldığı belirtilen futbolcunun kontratını 30 Haziran 2030'a kadar uzattı.

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz Fares Ghedjemis'i transfer etmek için bonuslarla birlikte 15 milyon euro seviyesinde teklif sundu. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı ve Cezayirli oyuncu Frosinone'de kaldı. (Fotoğraf: EPA) SÖZLEŞMESİNİ 2030'A KADAR UZATTI

Frosinone, Fares Ghedjemis'in transferi için 20 milyon euro bonservis talep ediyor. Beşiktaş'ın ise İtalyan temsilcisinin beklentisini aşağı çekmeye çalışacağı belirtildi. (Fotoğraf: EPA)

MONACO VE İSKOÇ DEVLERİ DE İLGİLENDİ

Fares Ghedjemis, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın yanı sıra Monaco, Celtic ve Rangers'ın da gündemine geldi.

Fransız temsilcisi Monaco'nun oyuncuyla yakından ilgilendiği, Cezayirli futbolcunun da o dönemde Fransız kulübünün projesine olumlu yaklaştığı yazıldı.

Celtic ve Rangers'ın ise yaz aylarındaki transfer yarışından çekildiği haberleri yayımlandı. Fotomaç'ın son haberinde İskoç ekiplerinin oyuncuyu yeniden takip ettiği iddia edildi.