Fenerbahçe'den kanat harekatı! Yeni yıldız adayı İtalya'da
Ara transfer döneminde sol kanadını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, İtalya'da forma giyen Giorgi Kvernadze'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Frosinone'nin 23 yaşındaki futbolcusu için ocak ayında teklif yapmayı planladığı iddia edildi. Gürcü oyuncunun sözleşmesindeki 4 milyon euroluk serbest kalma maddesi dikkat çekerken Roma ve Everton'ın da transferle ilgilendiği belirtildi.
Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi. Üç farklı bölgeye takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin öncelikleri arasında sol kanat da yer alıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isim, İtalya Serie A ekiplerinden Frosinone'de forma giyen Giorgi Kvernadze oldu.
Emre Belözoğlu ve kurmayları, scout ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda 23 yaşındaki Gürcü futbolcuyu sol kanat transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun kulübüyle yürüttüğü sözleşme görüşmelerinin sonucuna göre ocak ayında harekete geçmeyi planladığı belirtildi.
4 MİLYON EUROLUK MADDE
Giorgi Kvernadze'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi, transfer iddiasının en önemli ayrıntılarından biri oldu.
İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Gürcü futbolcunun kontratında yaklaşık 4 milyon euro karşılığında serbest kalmasını sağlayan bir hüküm bulunuyor. Ancak söz konusu madde, ocak ayında değil, Temmuz 2027'den itibaren geçerli olacak.
Frosinone yönetiminin ise oyuncusuyla yeni sözleşme imzalayarak bu maddeyi değiştirmek istediği kaydedildi.
İtalyan kulübünün Kvernadze için 20-25 milyon euronun üzerinde bir değerleme yaptığı belirtilirken, 4 milyon euroluk bedelin ocak ayındaki olası transfer için doğrudan geçerli olmayacağı vurgulandı.
FENERBAHÇE'NİN OCAK PLANI
Fenerbahçe'nin, Giorgi Kvernadze'nin devre arasına kadar Frosinone ile yeni sözleşme imzalamaması durumunda İtalyan temsilcisine resmî teklif yapmayı değerlendirdiği iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin transfer için atacağı adımda, oyuncunun mevcut kontrat şartları ve Frosinone'nin yeni sözleşme girişiminin sonucu belirleyici olacak.
Gürcü futbolcunun İtalyan kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona eriyor.
ROMA VE EVERTON DA TAKİPTE
Fenerbahçe'nin transfer gündemine aldığı Giorgi Kvernadze ile Avrupa'dan başka kulüplerin de ilgilendiği belirtildi.
İtalyan basınındaki haberlere göre Roma, 23 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da Gürcü oyuncuyu takip ettiği kaydedildi.
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin hücum hattına yapmayı planladığı takviye için Kvernadze'yi seçenekler arasında değerlendirdiği ifade edildi.
3 FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR
Giorgi Kvernadze, asıl mevkisi olan sol kanadın yanı sıra sağ kanatta ve santrfor pozisyonunda da görev yapabiliyor.
23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Frosinone formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda çıktığı toplam 12 karşılaşmada 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Gürcü oyuncunun hücum hattındaki çok yönlülüğü, Fenerbahçe'nin transfer planında dikkat çeken özelliklerinden biri olarak gösterildi.
FROSINONE'DEN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagnini, Kvernadze'nin sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.
Castagnini, yeni kontrat ve serbest kalma maddesi üzerinde çalıştıklarını belirterek görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.
Fenerbahçe'nin ocak ayı için transfer listesine aldığı belirtilen Kvernadze'nin geleceğinde, Frosinone ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerinin sonucu önemli rol oynayacak.