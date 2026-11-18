Emre Belözoğlu ve kurmayları, scout ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda 23 yaşındaki Gürcü futbolcuyu sol kanat transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun kulübüyle yürüttüğü sözleşme görüşmelerinin sonucuna göre ocak ayında harekete geçmeyi planladığı belirtildi.

Fenerbahçe , ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi. Üç farklı bölgeye takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin öncelikleri arasında sol kanat da yer alıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isim, İtalya Serie A ekiplerinden Frosinone'de forma giyen Giorgi Kvernadze oldu.

Fenerbahçe, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine İtalya Serie A ekiplerinden Frosinone'de forma giyen Giorgi Kvernadze geldi. (Fotoğraf: REUTERS)

4 MİLYON EUROLUK MADDE

Giorgi Kvernadze'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi, transfer iddiasının en önemli ayrıntılarından biri oldu.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Gürcü futbolcunun kontratında yaklaşık 4 milyon euro karşılığında serbest kalmasını sağlayan bir hüküm bulunuyor. Ancak söz konusu madde, ocak ayında değil, Temmuz 2027'den itibaren geçerli olacak.

Frosinone yönetiminin ise oyuncusuyla yeni sözleşme imzalayarak bu maddeyi değiştirmek istediği kaydedildi.

İtalyan kulübünün Kvernadze için 20-25 milyon euronun üzerinde bir değerleme yaptığı belirtilirken, 4 milyon euroluk bedelin ocak ayındaki olası transfer için doğrudan geçerli olmayacağı vurgulandı.