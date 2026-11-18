Tugay konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Ben hiç kimseyle etik ve ahlak dışı bir görüşmeyi asla yapmadım. Hiç kimseye menfaat temin etmeyi vaat etmedim ve böyle bir ahlaksızlığın bir parçası olmadım." İfadelerine yer verdi.

Cemil Tugay (Foto: İHA)

GÜNAH KEÇİSİ İLAN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, açıklamasının devamında hiç kimseye menfaat temin etmeyi vaat etmediğini belirten Cemil Tugay, "Böyle bir ahlaksızlığın bir parçası olmadım. Başka herhangi bir kimse tarafınca böyle bir eylemin gerçekleştiğine dair bilgim ve şahitliğim olmadığını da defaatle dile getirdim. Bugün sonucu henüz belli olmayan duruşma öncesinde eğer gerçekten suçları yoksa kendilerini savunmalarını beklediğimiz insanların kendi masumiyetlerini savunmaları gereken bir noktada, telaş içinde davayı kendi elleriyle siyasileştirip beni adeta bir 'günah keçisi' ilan etmeye çalışmalarını aklım almıyor, vicdanım kabul etmiyor." dedi.