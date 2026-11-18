Türkiye kaçıncı torbada? EURO 2028 elemelerinde muhtemel rakiplerimiz belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2028 Elemeleri kura çekimindeki torbası ve karşılaşabileceği rakipler netleşti. Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlılar, kura çekimine 2. torbadan katılacak. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İspanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi Avrupa futbolunun devleri bulunuyor.
2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nın eleme gruplarındaki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından EURO 2028 Elemeleri için kura torbaları şekillendi.
Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye, 6 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek kura çekimine ikinci torbadan katılacak. Ay-yıldızlıların karşılaşabileceği ülkeler arasında son yıllarda uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde eden milli takımlar yer alıyor.
İLK TORBADA AVRUPA'NIN DEVLERİ VAR
Türkiye'nin EURO 2028 Elemeleri'nde karşılaşabileceği en güçlü rakipler birinci torbada bulunuyor.
Bu torbada İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Almanya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Norveç ve Hırvatistan yer alıyor.
İkinci torbada bulunan ay-yıldızlılar, kura çekiminde bu 12 ülkeden biriyle aynı gruba düşebilecek.
TÜRKİYE İKİNCİ TORBADAN KATILACAK
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde ikinci torbada kendisine yer buldu.
Türkiye ile aynı torbada Çekya, Sırbistan, Galler, Avusturya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Macaristan, İsveç, Bosna-Hersek, İrlanda Cumhuriyeti ve Slovenya bulunuyor.
Kura sistemine göre aynı torbadaki ülkeler birbirleriyle eşleşmeyecek. Dolayısıyla Türkiye, ikinci torbada bulunan bu 11 ülkeyle grup aşamasında karşılaşmayacak.
ALT TORBALARDA DA ZORLU RAKİPLER
Üçüncü torbada Kosova, İskoçya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Gürcistan, İsrail, Polonya, Romanya, Arnavutluk, Karadağ, Slovakya ve İzlanda yer alıyor.
Dördüncü torbada Estonya, Belarus, Finlandiya, San Marino, Kıbrıs Cumhuriyeti, Ermenistan, Letonya, Moldova, Faroe Adaları, Kazakistan, Bulgaristan ve Lüksemburg bulunuyor.
Beşinci ve son torba ise Malta, Andorra, Cebelitarık, Azerbaycan, Litvanya ve Lihtenştayn'dan oluşuyor.
Türkiye'nin kura çekiminde yer alacağı gruba göre üçüncü ve dördüncü torbadan da rakipler gelecek. Beş takımlı gruplara ayrıca beşinci torbadan bir ülke dahil edilecek.
KURA ÇEKİMİ 6 ARALIK'TA
EURO 2028 Elemeleri kura çekimi, 6 Aralık 2026 Pazar günü Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta gerçekleştirilecek.
UEFA'nın açıkladığı programa göre tören, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.
Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekiminde 12 eleme grubu oluşturulacak. Grupların altısı dört, diğer altısı ise beş takımdan meydana gelecek.
Eleme karşılaşmaları Mart 2027'de başlayacak ve Kasım 2027'de tamamlanacak. Dört takımlı grupların maç programı ise Eylül 2027'de başlayacak.
EURO 2028'E NASIL KATILACAĞIZ?
2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda toplam 24 ülke mücadele edecek.
Eleme gruplarını lider tamamlayan 12 ülke doğrudan turnuvaya katılacak. Grup ikincileri arasında en iyi dereceye sahip 8 takım da finallere yükselme hakkı kazanacak.
Böylece 20 ülke eleme grupları üzerinden doğrudan şampiyonaya katılacak. Diğer kontenjanlar, ev sahibi ülkeler için ayrılan haklar ve Mart 2028'deki play-off karşılaşmalarının sonuçlarına göre belirlenecek.
ŞAMPİYONA 4 ÜLKEDE DÜZENLENECEK
EURO 2028'e İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklaşa ev sahipliği yapacak.
9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun açılış karşılaşması Cardiff'te, final mücadelesi ise Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası yolundaki rakipleri, 6 Aralık'ta Belfast'ta yapılacak kura çekiminin ardından kesinleşecek.