EURO 2028 Elemeleri kura çekiminde birinci torbada toplam 12 ülke yer alıyor. Türkiye, kura koşulları çerçevesinde bu torbadaki ekiplerden biriyle aynı grupta mücadele edecek. (Fotoğraf: EPA) ALT TORBALARDA DA ZORLU RAKİPLER Üçüncü torbada Kosova, İskoçya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Gürcistan, İsrail, Polonya, Romanya, Arnavutluk, Karadağ, Slovakya ve İzlanda yer alıyor. Dördüncü torbada Estonya, Belarus, Finlandiya, San Marino, Kıbrıs Cumhuriyeti, Ermenistan, Letonya, Moldova, Faroe Adaları, Kazakistan, Bulgaristan ve Lüksemburg bulunuyor. Beşinci ve son torba ise Malta, Andorra, Cebelitarık, Azerbaycan, Litvanya ve Lihtenştayn'dan oluşuyor. Türkiye'nin kura çekiminde yer alacağı gruba göre üçüncü ve dördüncü torbadan da rakipler gelecek. Beş takımlı gruplara ayrıca beşinci torbadan bir ülke dahil edilecek.

İspanya ve Portekiz, EURO 2028 Elemeleri kura çekiminde birinci torbada bulunuyor. A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri arasında İber Yarımadası'nın iki güçlü temsilcisi de yer alıyor. (Fotoğraf: EPA) KURA ÇEKİMİ 6 ARALIK'TA EURO 2028 Elemeleri kura çekimi, 6 Aralık 2026 Pazar günü Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta gerçekleştirilecek. UEFA'nın açıkladığı programa göre tören, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekiminde 12 eleme grubu oluşturulacak. Grupların altısı dört, diğer altısı ise beş takımdan meydana gelecek. Eleme karşılaşmaları Mart 2027'de başlayacak ve Kasım 2027'de tamamlanacak. Dört takımlı grupların maç programı ise Eylül 2027'de başlayacak.