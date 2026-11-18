Konya'da nefes borusuna fındık kaçan kadını kurtaran polis memuru Mehmet Paksoy (Foto: DHA)

Heimlich manevrasıyla soluk borusuna sıkışan parçayı çıkardıklarını anlatan Paksoy, "Olay anında panik olmadan manevrayı gerçekleştirdim. Hanımefendi biraz dinlendikten sonra bize teşekkür etti. Biz Heimlich manevrası eğitimleri alıyoruz. Bu tür durumlarda da vatandaşlara yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Heimlich