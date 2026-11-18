Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'nün dijital mecralarda yürüttüğü dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla iş birliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda, kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen FETÖ iltisaklı 1.072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini kaydetti. Duran, hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatıldığını duyurdu.

ÜÇ AYDA 1.072 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Erişim engeli getirilen hesap sayısının son üç ayda 1.072'ye ulaştığını belirten Duran, bu rakamın, terör örgütlerinin dijital mecraları propaganda, manipülasyon ve psikolojik harekât aracı olarak kullanma girişimlerine karşı yürütülen mücadelenin somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

"HİÇBİR YAPIYA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR"

Duran, "Dijital alanı bir dezenformasyon ve istismar sahasına dönüştürmek isteyen hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

Hakikati çarpıtarak milletin iradesini hedef alan, toplumsal huzuru zedelemeye çalışan ve milli güvenliği tehdit eden her türlü faaliyete karşı ilgili kurumlarla eş güdüm içinde ve hukuk çerçevesinde mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Duran, "Hakikat mücadelesinden taviz vermeden, milletimizin doğru bilgiye erişimini korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.