Türkiye birincisi oldu

Teknopark İstanbul, Türkiye'nin Patent Raporu'nda, patentli startuplara sahip teknoparklar arasında üst üste dördüncü kez birinci oldu. Patent Effect raporuna göre, bin 160 patentli startup firmanın 880'i teknoparklarda yer alıyor. 95 patentli startupa ev sahipliği yaparak zirvedeki yerini dördüncü kez koruyan Teknopark İstanbul, 2020'de 52, 2021'de 68, 2022'de 77 firma sayısı ile arka arkaya birinci olmuştu. Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Fatih Özsoy, "Gelecek yıllarda etki alanımızı genişleterek daha çok girişim fikrinin hayata geçirilmesine katkı sağlamayı, yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

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