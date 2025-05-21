15.5 milyon emekli listeye alındı! Dilekçesini veren 4C, SSK ve Bağ-Kur’luya 4.000 TL ikramiye hazır

Kurban Bayramı yaklaşırken, emekliler başta olmak üzere yaklaşık 15.5 milyon kişinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan Bayramı'nda zamlı olarak ödenen ikramiyelerin ikincisi için geri sayım resmen başladı. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere, ne zaman ve ne kadar ödenecek? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları.