Her eve 2 emekli maaşı jesti! 3600-5400 gün primle SGK sistemi sil baştan yenileniyor! 55-56-57 yaş şartı...

Kadınların hem sosyal hayatta hem de çalışma hayatında daha güçlü bir yer edinmesini amaçlayan bu 6 adımlı sistem, milyonlarca ev kadınına umut olacak. Sosyal güvence, devlet destekli prim, erken emeklilik ve çocuk sayısına göre yıpranma hakkı gibi yenilikler sayesinde kadınlar artık geleceğe daha güvenle bakabilecek. İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in konuya dair merak edilen açıklamaları.