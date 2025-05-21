Kadraj Galeri Kadraj İkon Her eve 2 emekli maaşı jesti! 3600-5400 gün primle SGK sistemi sil baştan yenileniyor! 55-56-57 yaş şartı...

Her eve 2 emekli maaşı jesti! 3600-5400 gün primle SGK sistemi sil baştan yenileniyor! 55-56-57 yaş şartı...

Türkiye'de milyonlarca ev kadını için sosyal güvence ve erken emeklilikte devrim niteliğinde bir reform kapıda. Kadınların hayatını kökten değiştirecek bu sistemle doğum borçlanması, fiili hizmet zammı ve devlet destekli prim ödeme gibi birçok yenilik hayata geçirilecek. 6 adımda uygulanacak bu model özellikle anneler için önemli avantajlar getiriyor.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 11:50
Her eve 2 emekli maaşı jesti! 3600-5400 gün primle SGK sistemi sil baştan yenileniyor! 55-56-57 yaş şartı...

Kadınların hem sosyal hayatta hem de çalışma hayatında daha güçlü bir yer edinmesini amaçlayan bu 6 adımlı sistem, milyonlarca ev kadınına umut olacak. Sosyal güvence, devlet destekli prim, erken emeklilik ve çocuk sayısına göre yıpranma hakkı gibi yenilikler sayesinde kadınlar artık geleceğe daha güvenle bakabilecek. İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in konuya dair merak edilen açıklamaları.

Her eve 2 emekli maaşı jesti! 3600-5400 gün primle SGK sistemi sil baştan yenileniyor! 55-56-57 yaş şartı...

1. Adım: Sigortasız Ev Kadınlarına Sosyal Güvence

Ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemi içine dahil edilmesi, reformun temelini oluşturuyor. Mevcut sistemde hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlar, yeni düzenleme ile birlikte isteğe bağlı sigorta kapsamına alınarak sigortalı hale getirilecek.

Her eve 2 emekli maaşı jesti! 3600-5400 gün primle SGK sistemi sil baştan yenileniyor! 55-56-57 yaş şartı...

Bu sayede yalnızca kendileri değil aynı zamanda bakmakla yükümlü oldukları çocuk, kardeş, anne ve babaları da devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Her eve 2 emekli maaşı jesti! 3600-5400 gün primle SGK sistemi sil baştan yenileniyor! 55-56-57 yaş şartı...

2. Adım: Emeklilik Hakkı Artık Herkesin

İsteğe bağlı sigorta ile Bağ-Kur çatısı altına giren ev kadınları, prim ödeyerek emekli olabilecek. Eğer geçmişte bir çalışma hayatı olmuş ve SSK primleri daha fazlaysa, son 1260 gün yani yaklaşık 3.5 yıl SSK üzerinden prim yatırarak SSK'dan da emekli olma imkânı sunulacak.

Her eve 2 emekli maaşı jesti! 3600-5400 gün primle SGK sistemi sil baştan yenileniyor! 55-56-57 yaş şartı...

Daha önce hiç prim ödememiş kadınlar ise Bağ-Kur'dan kademeli emeklilikten faydalanabilecek. 5400 günlük kısmi emeklilik şartı, ilk sigorta tarihine göre 3600 güne kadar düşebilecek.