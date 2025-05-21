Her eve 2 emekli maaşı jesti! 3600-5400 gün primle SGK sistemi sil baştan yenileniyor! 55-56-57 yaş şartı...
Türkiye'de milyonlarca ev kadını için sosyal güvence ve erken emeklilikte devrim niteliğinde bir reform kapıda. Kadınların hayatını kökten değiştirecek bu sistemle doğum borçlanması, fiili hizmet zammı ve devlet destekli prim ödeme gibi birçok yenilik hayata geçirilecek. 6 adımda uygulanacak bu model özellikle anneler için önemli avantajlar getiriyor.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 11:50