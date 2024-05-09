’Kalben’ sıkıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cihangir'de oturan şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Yapılan arama sonucunda evde 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk yakalandı. Evde bulunan 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 liranın da uyuşturucudan elde edilen para olabileceği vurgulandı.

Şarkıcı, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme' suçundan gözaltına alındı. Kalben'in sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımlarından birinde, "Bugün eczaneden o kadar çok takviye edici ilaç ve vitamin aldım ki artık ölümsüz olmalıyım diye şakalaştık. Öte yandan, kaygılı/ izolasyona müsait/ korkuyla yönetilen yanımı dengelemeye ayırdığım enerjiyi unutmamak adına buraya not alıyorum. Okuma vaktinize şükran ve sevgiyle" diye yazdığı ortaya çıktı. Sorguya alınan şarkıcının "Uyuşturucu ticareti yapmadığını" söylediği anlaşıldı.