Hakeme ayakkabı şikayeti yağdı

Tüketici hakem heyetleri, bu yılın 4 ayında 1.9 milyar liralık uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu. İlk 4 ayda hakem heyetlerine 241 bin 53 başvuru yapıldı, bu dönemde devreden dosyalarla birlikte 247 bin 966 uyuşmazlık karara bağlandı. Hakem heyetlerine yapılan başvurular ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde ilk sırada yüzde 12.8 ile ayakkabılara yönelik şikayetler yer aldı. Yüzde 5.67 ile kredi kartı üyelik ücreti, yüzde 4.68 ile kıyafet, yüzde 4.25 ile cep telefonu, yüzde 3.94 ile mobilya, yüzde 3.31 ile internet abonelikleri ve yüzde 2.48 ile GSM aboneliği izledi.

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