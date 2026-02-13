Antalya'nın 7 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Antalya’nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde etkili olması beklenen şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar riskine karşı kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de idari izinli sayılacak.
Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer kaymakamlıklarının yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilçelerde devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına şeklindeki olumsuz hava koşullarının risk oluşturduğu belirtildi.
Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.