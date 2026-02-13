Taksiler için yeni düzenleme: Taksi mali cihaz zorunluluğu getirildi

Mükellefler, taksi mali cihazını kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme kuruluşu ile anlaşma yaparak kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorunda kalacak.

Taksi mali cihazından kartla ödeme imkanı da sunulacağından müşteriler, kolay şekilde kredi kartlarını kullanarak ödeme yapabilecek.

Bu cihazların tebliğ ve teknik kılavuzlarda belirlenen özellikleri taşıyıp taşımadıkları, TÜBİTAK ve TSE tarafından kontrol ve test edilecek. Belirlenen özellikleri taşıdıklarının tespit edilmesi halinde Bakanlıkça onaylanarak kullanıma sunulabilecek.

TAKSİ İŞLETMECİLERİ İÇİN SON TARİH 1 EYLÜL

Tebliğle taksi işletmeleri için cihazlara geçiş süreci de belirlendi. Bu çerçevede mevcut taksi işletmecilerinin, en geç 1 Eylül'e kadar bu cihazları alıp kullanmaya başlaması gerekiyor.

Bakanlık tarafından onaylanmış en az bir taksi mali cihaz bulunması şartıyla, yeni işe başlayanlar veya taksimetresini değiştirenler, 30 gün içinde sisteme dahil olacak ancak yolcu taşımaya başlamadan önce sisteme dahil olunması gerekecek.

Yeni sistemle taksimetre verileri ve düzenlenen belgeler, taksimetre ve taksi mali cihaz üreticileri tarafından elektronik ortamda periyodik olarak GİB'e bildirilecek. Bu sayede vergi güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması sağlanacak.