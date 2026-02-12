Anıl Altan'ın aşk iddiasına Pelin Akil'den dikkat çeken yanıt

Bu paylaşım magazin manşetlerine bomba gibi düşerken, gözler eski eş Pelin Akil'e çevrilmişti. Merakla beklenen o karşılaşma ise dün bir davette gerçekleşti.

PELİN AKİL: "HER ZAMAN MUTLU OLMASINI İSTİYORUM" Davette eski eşiyle bir araya gelen Pelin Akil, gazetecilerin Anıl Altan'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle yaptığı paylaşımı sorması üzerine net bir yanıt verdi.

Akil,"Ben onun her zaman mutlu olmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili konuşmadık da" diyerek eski eşine olan desteğini dile getirdi.

ANIL ALTAN'DAN AŞK AÇIKLAMASI Eski eşinin bu temennilerine teşekkürle karşılık veren Anıl Altan ise aşk iddialarına noktayı koydu.