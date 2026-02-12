Anıl Altan'ın aşk iddiasına Pelin Akil'den dikkat çeken yanıt
Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla evliliklerini noktalayan Pelin Akil ve Anıl Altan, bir davette karşı karşıya geldi. Anıl Altan'ın yeni aşk iddiaları gölgesinde gerçekleşen bu karşılaşmada, eski eşlerin birbirine verdiği mesajlar magazin gündemine bomba gibi düştü.
'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde filizlenen aşklarını 2016 yılında nikah masasına taşıyan Pelin Akil ve Anıl Altan, magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alıyordu. 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'nın dünyaya gelmesiyle mutluluklarını taçlandıran çift, geçtiğimiz ağustos ayında herkesi şaşırtan bir kararla boşandıklarını duyurmuştu.
Boşanmanın ardından sessizliğini koruyan ikiliden ilk iddia Anıl Altan cephesinden geldi.
YENİ AŞK İDDİALARI MANŞETLERE TAŞINDI
Anıl Altan'ın Instagram hesabından Handan Buse Gürcan ile yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada "Yeni aşk mı başlıyor?" sorularının sorulmasına neden oldu.
Bu paylaşım magazin manşetlerine bomba gibi düşerken, gözler eski eş Pelin Akil'e çevrilmişti. Merakla beklenen o karşılaşma ise dün bir davette gerçekleşti.
PELİN AKİL: "HER ZAMAN MUTLU OLMASINI İSTİYORUM"
Davette eski eşiyle bir araya gelen Pelin Akil, gazetecilerin Anıl Altan'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle yaptığı paylaşımı sorması üzerine net bir yanıt verdi.
Akil,"Ben onun her zaman mutlu olmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili konuşmadık da" diyerek eski eşine olan desteğini dile getirdi.
ANIL ALTAN'DAN AŞK AÇIKLAMASI
Eski eşinin bu temennilerine teşekkürle karşılık veren Anıl Altan ise aşk iddialarına noktayı koydu.
Altan, "Teşekkür ederim, hepimiz mutlu olalım. Bu öyle bir şey değil, ilişkim olsa söylerim zaten."diye konuştu.
Ünlü çift, açıklamaların ardından etkinlik alanında bir araya gelerek bir süre ayaküstü sohbet etti. Eski çiftin bu medeni tavrı davetlilerin dikkatinden kaçmadı.
Pelin Akil ve Anıl Altan ikiz kızları Alin ve Lina ile.
Fotoğraflar: Sosyal medya