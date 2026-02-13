Müge Anlı canlı yayın 13 Şubat: Müge Anlı İle Tatlı Sert son bölümde ne oldu?

Oğuz Bey, izleyiciye bankada parasının blokeli olduğunu söyleyerek para göndermesini istedi ve kendisinin 500 bin TL göndereceğini vaat etti.

Programa telefon bağlanan bir izleyici, Oğuz Bey ile emlak işi nedeniyle tanıştığını ve sevgili olduklarını belirtti.

Yıllardır çözülemeyen kayıplar ve şüpheli ölümler Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranında yeniden gündeme taşınıyor. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

(Müge Anlı İle Tatlı Sert)

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Figen Demircan'ı Aydın'dan Müge Anlı'ya getiren çaresizlik ağına düştüğü üfürükçü Oğuz tarafından yaklaşık 1 milyon TL dolandırıldı iddiasıydı. Oğuz Bey'le ilgili yeni iddialar, telefona bağlanan izleyici emlak işi yüzünden kendisiyle tanıştığını ve kendisiyle sevgili olduğunu söyledi. Oğuz bana, 'bankada param blokeli sen bana yolla ben sana 500 bin yollayacağım' dedi.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN